Pierre van Hooijdonk assistiu com crescente espanto à atuação da seleção holandesa contra o Uzbequistão. No último minuto, uma vitória por 2 a 1 foi arrancada com um pênalti, mas para o técnico Ronald Koeman há motivos suficientes para preocupação.

“Na verdade, não tenho muitas palavras para descrever isso”, suspira Van Hooijdonk no estúdio da NOS após o apito final vindo de Nova York. “Achei uma exibição muito decepcionante da seleção holandesa.”

“Se você joga duas vezes (contra a Argélia e o Uzbequistão, red.) com a escalação titular prevista para a Copa do Mundo e não consegue marcar um gol de campo… Você cria chances, muitas mesmo, mas se apresenta isso contra um adversário desses…”, continua ele resmungando.

“Também em termos de jogo. Todos nós temos partidas em que perdemos chances, mas aí você está afiado em tudo, mantém as linhas bem fechadas, ganha os duelos. Hoje não foi nada disso. Só pude mostrar algumas imagens agora, senão ficaríamos aqui a noite toda. Não é essa a intenção.”

Em seguida, é exibida uma série de imagens em que a seleção holandesa mostrou o seu pior lado. “Esses são sinais que fazem você pensar: isso foi simplesmente muito ruim. Mas, mesmo assim, a seleção holandesa não foi a pior em campo, porque essa foi Alyssa Pennington, a árbitra.”

A árbitra chamou a atenção várias vezes. Em especial, o cartão vermelho para Guus Til foi, no mínimo, notável. “Ela realmente não acertou em nada”, diz Van Hooijdonk sobre a atuação de Pennington.