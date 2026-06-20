A seleção holandesa conquistou, na noite de sábado, sua primeira vitória nesta Copa do Mundo, ao derrotar a Suécia por 5 a 1. Brian Brobbey e Cody Gakpo tiveram um papel importante, marcando dois gols cada um, mas Pierre van Hooijdonk e Rafael van der Vaart consideraram outra pessoa o verdadeiro destaque.

Após a partida, os dois foram questionados pela NOS sobre quem eles consideraram o melhor jogador da seleção holandesa. “Gravenberch”, respondeu Van Hooijdonk com convicção.

“Ele transmite tanta energia…”, opina Van der Vaart. “Vamos torcer para que ele continue jogando assim. É realmente incrível de se ver.”

Em seguida, Van Hooijdonk continua. “Ele é um atleta e tanto. Girar na hora certa, deixar a bola rolar… No jogo anterior, contra o Japão, ele teve pouquíssimos toques de bola no primeiro tempo.”

“E neste jogo, acho que ele já tinha, aos quinze minutos, mais toques do que em toda a partida anterior. Mas também foi realmente decisivo. As condições físicas… Na verdade, tudo está perfeito nesse garoto.”

“Exceto pelo chute de longe. O ideal seria que ele dominasse isso também. É um jogador tão dinâmico. Hoje, consideramos que ele foi o melhor de todos do time holandês”, afirmou Van Hooijdonk.

A Holanda venceu o confronto com um placar convincente. Brobbey e Gakpo foram de grande valor, ambos com dois gols, e depois Anthony Elanga marcou um para o adversário. O reserva Crysencio Summerville marcou pouco antes do fim, fechando o placar em 5 a 1.