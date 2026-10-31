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O futuro de Pierre Sage no Crystal Palace está por um fio depois que a expulsão de Jean-Philippe Mateta aos 13 minutos abriu caminho para a derrota por 2 a 0 diante do Tottenham. Archie Gray e Jan Paul van Hecke marcaram de cabeça, e a equipe de Roberto De Zerbi venceu três jogos seguidos pela primeira vez em 616 dias. Já o Palace caiu para as três últimas posições da Premier League.

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Expulsão de Mateta deixa o Crystal Palace com dez jogadores

O Crystal Palace começou bem, com Mateta finalizando em cima de Antonin Kinsky, mas tudo mudou aos 13 minutos. Quando Micky van de Ven recuou a bola para o goleiro, as travas da chuteira de Mateta atingiram a parte de trás do calcanhar do defensor do Tottenham.

Segundo o Guardian, o árbitro Michael Oliver mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas a expulsão se tornou inevitável quando o VAR o chamou para revisar o lance no monitor. Como já havia acontecido nesta temporada, após a expulsão de Axel Disasi contra o Ipswich no mês passado, o Palace ficou com dez jogadores quando ainda faltava disputar a maior parte da partida.

Gray e Van Hecke marcam de cabeça e levam Tottenham à terceira vitória seguida

O Palace conseguiu segurar o Tottenham por algum tempo, mas voltou a contribuir para a própria derrota. Ninguém marcou Gray na segunda trave após um escanteio cobrado por Mohammed Kudus, e ele cabeceou sem oposição para marcar. Gray havia feito seu primeiro gol pelo Tottenham contra o Palace, em uma das raras vitórias sob o comando de Thomas Frank no ano passado.

Diante da vantagem numérica, De Zerbi ainda queria mais de sua equipe e substituiu Gray por Pedro Porro no intervalo. Van Hecke então marcou o segundo de cabeça, e o Tottenham agora soma três vitórias consecutivas pela primeira vez em 616 dias.

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Emprego de Sage fica em dúvida com Palace entre os três últimos

O resultado foi a terceira derrota consecutiva do Palace no campeonato e deixou a permanência de Sage no cargo sob séria ameaça. Havia a expectativa de que ele pudesse ser demitido em caso de derrota, e as câmeras mostraram o presidente Steve Parish com uma expressão de descontentamento na arquibancada após o gol que abriu o placar, marcado por Gray.

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O Palace não fez feio e tem se saído muito melhor nas competições de copa sob o comando de Sage. No entanto, agora está entre os três últimos colocados, e caberá apenas a Parish decidir o futuro do treinador, com Sean Dyche e Frank à espera de uma oportunidade.

Palace enfrenta o Liverpool antes da pausa para jogos de seleções

O próximo desafio de Sage será uma partida em casa contra o Liverpool antes da pausa para jogos de seleções, e pode ser a última dele no cargo.

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O Tottenham, por sua vez, subiu para a metade de cima da tabela, e De Zerbi, que usou seu texto no programa da partida para alertar os jogadores contra a acomodação, vai querer que a equipe mantenha o embalo.