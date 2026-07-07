Pierluigi Collina rebate Donald Trump após comentário sobre o “passado duvidoso” do árbitro da Copa do Mundo

Pierluigi Collina, chefe dos árbitros da FIFA, saiu em defesa de Raphael Claus. O árbitro, que está atuando na Copa do Mundo, foi atacado publicamente esta semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Claus foi, na verdade, o árbitro que expulsou Folarin Balogun com cartão vermelho durante a partida entre Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina (2 a 0). “Entendo muito de esportes, e isso não foi falta. Vejo dois homens correndo a toda velocidade e se chocando”, declarou Trump na segunda-feira no Salão Oval.

“Esse árbitro (Claus, nota do editor) tem, de qualquer forma, um passado duvidoso”, continuou ele. “Posso dar alguns exemplos, se você quiser. Não quero falar muito sobre isso, porque isso causa agitação, mas ninguém entende isso. Ele também não deveria ter assistido às imagens em câmera lenta, porque aí você de repente vê coisas totalmente diferentes.”

Trump gostaria que fosse aberta uma investigação sobre Claus, mas Collina não quer saber disso de jeito nenhum. O chefe dos árbitros, assim como o restante da FIFA, apoia Claus totalmente.

“Claus é um dos árbitros profissionais mais destacados do mundo e um membro estimado do corpo de arbitragem da Copa do Mundo”, afirma Collina em um comunicado.

“Ao longo de sua carreira, ele demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade. É um árbitro experiente e muito respeitado. Temos total confiança nele como um árbitro confiável.”

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, não se pronunciou sobre as declarações específicas de Trump, mas afirmou estar satisfeito com a “fantástica” equipe de árbitros. “Em parte graças a eles, a Copa do Mundo é um sucesso avassalador. Quero enfatizar mais uma vez que devemos respeitar os árbitros e as regras do nosso esporte. É muito simples e nunca é demais ressaltar: sem árbitros, não há futebol.”