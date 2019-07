'Piada' de Felipão repercute mal: "pode cair o avião e morrer todo mundo"

Treinador palmeirense falava sobre inscritos na Libertadores e teria ironizado um jornalista da Fox Sports

Após a vitória por 4 a 0 do Palmeiras sobre o Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Libertadores, o técnico Luis Felipe Scolari, o Felipão respondeu a uma pergunta de uma maneira que causou polêmica e irritou muias pessoas. Ao ser perguntado sobre Luiz Adriano, o novo reforço do Verdão, possíveis novos nomes para o elenco e os inscritos na Libertadores o treinador soltou uma frase confusa.

"O Alexandre sabe, o presidente sabe, o Cícero sabe, e eles vão mexer com os nomes que eu der. Mas não vou falar aqui agora. Até porque amanhã pode cair o avião e morrer todo mundo. E se morrer alguns, eu até vou soltar foguete. Mas não são jogadores, vocês não entenderam a minha piada", disse o treinador de 70 anos.

Muitos ficaram sem entender a declaração do treinador do . Ele não se prestou a dar uma explicação mais detalhada e isso deixou muitos torcedores bravos. Vale lembrar que o Palmeiras passou por um incidente no voo para Mendoza. As fortes turbulências no caminho causaram pânico nos passageiros do avião e obrigaram o piloto do avião a arremeter duas vezes. A aeronave não conseguiu pousar na cidade e foi para outro ponto da .

Internautas no Twitter não cansaram de descrever as falas de Scolari como "infeliz", entre outras coisas. Também houve quem defendeu o técnico afirmando que a fala do treinador era uma resposta a uma outra "piada" feita pelo jornalista Rodrigo Bueno, da FOX. Veja abaixo algumas das reações.

Eu amo o Felipão, mas a coletiva dele não foi agradável

Há menos de 3 anos, aconteceu um dos episódios mais tristes na história do futebol brasileiro, a queda do avião da e perdemos aquele time guerreiro, que sempre estará em nossos corações.



E o Felipão falando que estouraria rojões caso alguns realmente caíssem.



Que vergonha

Calma, Felipão ironizou o Rodrigo Bueno. Este sim fez piada, essa semana com as turbulências do avião.

Entendo que a resposta foi ao repórter que foi irônico quanto ao problema que ocorreu há uma semana atrás com avião do Palmeiras, mas porra, não dá pra fazer essa piada, tem que dar o exemplo, Felipão sempre infeliz nas declarações https://t.co/VWyTu4EinJ

Semana passada Felipão disse:

"Ninguém morreu"



Foi massacrado pela torcida, imprensa, rivais, 7 anões..e etc etc... sofreu pressão, o time sentiu...foi uma semana difícil.



Ontem ele disse...



"Seria bom que alguns morressem"



Foi uma ironia às críticas da semana passada.

Comentário do Felipão completamente desnecessário, deixa de ser arrogante sem noção professor Felipão!

O assessor de Felipão também comentou o caso na rede social.

O Felipao brincou com o repórter Marcello Lima que ele conhece desde 1997. E sempre teve este tipo de brincadeira. Não teve a intenção de chatear ninguém. Mas, ao ser informado sobre a repercussão ele pede desculpas a quem não se sentiu bem.

