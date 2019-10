Pia convoca seleção feminina com Marta, Formiga e base do Corinthians; veja a lista

Treinadora convoca a seleção brasileira feminina para jogar Torneio Yongchuan. Equipe enfrentará o Canadá, em 7 de novembro, às 5h (de Brasília)

Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira, convocou 23 atletas para jogar o Torneio da . A lista conta com cinco jogadoras que defendem clubes brasileiros e alguns nomes que estavam afastados das convocações da sueca.

A europeia falou sobre as escolhas para a disputa da competição, que acontece entre 4 e 12 de novembro. Ela fez elogios ao grupo:

"Essa é uma mistura de algumas novas jogadoras, que nunca trabalhei antes. Estou ansiosa para saber como elas trabalharão na equipe. Também queria jogadoras rápidas. No jogo que foi contra a , nós precisamos de jogadoras rápidas para ter uma melhor transição. Temos que fazer uns testes para ver como elas vão se sair. Às vezes, algumas jogadoras vão melhor na seleção do que nos clubes. Também, temos algumas jogadores canhotas, o que é uma novidade para mim. Nunca tive tantas canhotas, será interessante", comentou a treinadora, que ainda fala sobre os desafios visando a Olimpíada de Tóquio:

"Eu espero que vocês já conheçam a seleção de vocês até lá ( ), mas se saindo um pouco melhor do que agora. Eu acredito que a zaga vá levar um pouco mais de tempo, e acredito que possamos no futuro controlar o jogo só com a defesa. Espero que possamos combinar tudo isso no time. E espero também que o time esteja num nível mais elevado antes dos ", concluiu.

Confira a lista de convocadas: