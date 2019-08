Pia chama Marta, Formiga e base do Corinthians; veja a primeira convocação completa

Pia realizou a primeira convocação como técnica da seleção brasileira feminina

Na tarde desta terça-feira (20), Pia Sundhage realizou a primeira convocação da seleção brasileira feminina para os próximos jogos no torneio amistoso que acontecerá na próxima semana, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Além de Marta e Formiga, destaques do , a lista de Pia contou com três atletas do : Tamires, Erika, Milene. Clube com mais convocadas, o Corinthians é detentor do recorde mundial ao lado o The News Saints, do , que está no Guiness Book como a equipe de a maior sequência de vitórias do futebol mundial, 27 ao todo.

Mônica, zagueira da seleção, vale lembrar, rescindiu contrato com o Corinthians na última segunda-feira (19), e até o momento segue sem clube. A jogadora tinha vínculo com o Alvinegro até o final deste ano. a decisão foi de comum acordo entre as partes.

CONVOCAÇÃO:

Goleiras: Aline (Tenerife) e Barbara (Avaí).

Zagueiras: Letícia ( ), Fabiana ( ), Joyce (Tenerife), Tamires (Corinthians), Kathellen ( ), Mônica, Erika (Corinthians) e Bruna Benites (Internacional).

Meio-campistas: Thaisa ( ), Luana (KSPO), Formiga ( ) e Yaya ( ).

Atacantes: Andressa Alves ( ), Geyse ( ), Marta (Orlando Pride), Milene (Corinthians), Debinha (North Carolina Courage) e Chú (Changchun Dazhong), Bia Zanerato (Incheon Hyundai), Ludmila (Atlético Madrid) e Raquel ( ).

O Brasil encará a na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (Brasília), na primeira partida do torneio amistoso. A competição terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas e os dois vencedores disputam a grande final. Quem perder entrará em campo pelo terceiro lugar.