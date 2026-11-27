Como assistir a Philadelphia Union x New England Revolution com uma VPN
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Prévia da partida
O Philadelphia Union recebe o New England Revolution no Subaru Park, em Chester, em uma partida da Major League Soccer que acontece logo após o encontro entre as equipes no fim de semana passado.
O Union chega em má fase. Venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu por 2 a 0 para o Revolution em 21 de novembro.
A derrota prolongou uma sequência difícil. O time de Ryan Richter também perdeu por 1 a 0 para o FC Cincinnati e empatou por 0 a 0 com o Nashville SC. A vitória por 4 a 1 sobre o Toronto FC, em 7 de novembro, é a única da equipe nesse período.
O New England chega embalado. A equipe de Marko Mitrovic venceu na Filadélfia em 24 de outubro e repetiu o resultado em casa, por 2 a 0, três semanas depois.
O Revolution venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Red Bull New York. A equipe ocupa o terceiro lugar na Conferência Leste, três posições acima do Union.
O Philadelphia quer fazer valer o mando de campo e encerrar a sequência de derrotas para esse adversário. Veja como acompanhar a partida.
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Técnico
- R. Richter