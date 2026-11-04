Superando a decepção com a Copa do Mundo
Foden vem se recuperando gradualmente no City após um período difícil na carreira. O meio-campista de 26 anos sofreu uma queda acentuada de rendimento que acabou lhe custando uma vaga na seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.
Mas uma melhora recente em sua produção ofensiva ajudou o armador a reencontrar o ritmo no clube. Ele parece revigorado e pronto para contribuir em todas as frentes. Foden marcou recentemente seu primeiro gol nesta edição da Premier League contra o Ipswich Town. O gol veio após uma suspensão frustrante no futebol inglês por um cartão vermelho recebido no clássico de Manchester.
Foden volta a se sentir revigorado e em forma
Revelado pelas categorias de base do City, Foden acredita que a pausa forçada nas competições nacionais acabou beneficiando seu futebol. Depois do gol contra o Ipswich pela liga, ele marcou três vezes e deu uma assistência na vitória espetacular por 5 a 1 sobre o AEK Athens na Champions League.
“Tive aquele infeliz cartão vermelho contra o United”, explicou Foden aos jornalistas na terça-feira. “Mas a pausa me fez bem. Acho que voltei com a cabeça realmente mais leve e em boa forma. Participar de gols dá muita confiança. Quando você joga regularmente, também acaba entrando em ritmo e encontrando uma boa sequência.”
À espera de uma nova convocação para a Inglaterra
Foden quer voltar ao nível que alcançou em 2024. Naquela temporada excepcional, marcou 27 gols em todas as competições, seu recorde na carreira, e conquistou os prêmios de Jogador da Temporada da Premier League e Jogador do Ano da PFA.
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“Espero conseguir voltar àquele nível”, admitiu Foden. “Acho que, com minhas atuações recentes, estou começando a me aproximar dele.”
Apesar do bom momento, Foden confirmou que não conversou com Tuchel desde que ficou fora da Copa do Mundo. “Tudo o que tento fazer é me concentrar no meu próprio jogo e torcer para que um dia a convocação volte a acontecer”, afirmou.
Duelo com o Leipzig pela frente na Champions League
Foden tentará manter a boa fase quando o Manchester City voltar a jogar em competições europeias nesta semana. A equipe se prepara para enfrentar o RB Leipzig em um confronto decisivo pela Champions League na noite de quarta-feira.