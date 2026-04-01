Phil Foden deve estar seriamente preocupado com a sua vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo

Phil Foden não conseguiu, de forma alguma, impressionar na seleção inglesa durante a última janela de convocatórias. O técnico Thomas Tuchel constatou, após os amistosos contra o Uruguai e o Japão, que Foden não está, de forma alguma, em sua melhor forma, e que isso pode ter consequências para sua vaga na seleção para a Copa do Mundo.

Foden não tem, de forma alguma, garantida uma vaga no time titular do Manchester City nesta temporada. Apesar disso, o meio-campista ofensivo de 25 anos foi convocado por Tuchel, que lhe deu a chance de ser titular tanto contra o Uruguai quanto contra o Japão.

Contra o Uruguai (1 a 1), Foden foi escalado como camisa 10, atrás do atacante Dominic Solanke. Contra o Japão (derrota por 0 a 1), ele atuou atrás de Morgan Rogers. Em nenhum dos dois jogos o jogador, que já disputou 49 partidas pela seleção, conseguiu deixar sua marca no jogo dos Três Leões.

“Ele tentou de tudo”, responde Tuchel à pergunta se Foden aproveitou sua chance. “Eu diria que ele foi excelente durante a pré-temporada, mas, sim, ele tem dificuldade em mostrar isso em campo.”

“É claro que ele não tem tido muito tempo de jogo no City ultimamente, mas quando chegou ao campo de treinamento com um sorriso radiante, se saiu muito bem nos treinos.”

“Achei que ele fosse nos surpreender e jogar com a mesma energia e entusiasmo, mas ele tem dificuldade em explorar todo o seu potencial.”

Tuchel é então questionado se pode convocar alguém que joga pouco no clube, não está em sua melhor forma e não está se destacando na seleção nacional. “Sim, posso”, diz o alemão. “A questão é apenas se vamos fazer isso. Não é garantido que ele venha.”

Foden ainda tem cerca de oito semanas até que Tuchel anuncie a convocatória da Inglaterra para a Copa do Mundo. “Estou sempre aprendendo”, continua o técnico. “Aprendo em cada treino: como a equipe trabalha em conjunto, como os jogadores reagem ao plano de jogo e como se adaptam.”

“A rapidez com que aprendem, a rapidez com que se adaptam e como conseguem aplicar isso em campo. Tudo é um processo de aprendizagem. O mais importante agora é que os jogadores voltem aos seus clubes, tenham um bom final de temporada e que, em seguida, estejam conosco no campo de treinamento para que possamos prepará-los bem e seguir em frente a partir daí”, afirmou Tuchel.