O Manchester City goleou o AEK Atenas na noite de terça-feira. O líder do Campeonato Inglês venceu o adversário grego por 5 a 1, com Phil Foden eleito o melhor em campo após marcar três gols.

Enzo Maresca mudou bastante a equipe para o duelo da Champions League em casa. Apenas três jogadores estiveram em campo tanto na vitória sobre o Ipswich Town, no último fim de semana, quanto nesta noite. Erling Haaland desfalcou o time da casa.

Depois de pouco mais de meia hora, Maresca já sabia que as mudanças não lhe custariam caro. Àquela altura, o Manchester City vencia por 2 a 0. O primeiro gol saiu após uma cobrança de falta que explodiu no travessão. No rebote, Elliott Anderson foi o primeiro a chegar à bola e a empurrou para as redes: 1 a 0.

Com Foden, o Manchester City ampliou a vantagem. O inglês concluiu uma jogada bem trabalhada com um rápido movimento dos pés: 2 a 0. Foi um momento especial para Foden, que, até o último fim de semana, havia passado dez meses sem marcar um único gol.

Após o intervalo, a partida voltou a ficar equilibrada por um momento, quando o AEK lançou um contra-ataque veloz e diminuiu com Stavros Pilios: 2 a 1. A festa no setor da torcida visitante durou pouco.

Com um belo gol, Rayan Cherki restabeleceu uma vantagem confortável para sua equipe. O francês enganou completamente o adversário com uma bela finta de chute e, depois, finalizou livre de pé esquerdo: 3 a 1.

A última meia hora de jogo foi de Foden, que completou sua trinca de gols nesse período. Cherki lançou Rico Lewis com um passe em profundidade e o lateral já havia visto onde Foden estava.

Lewis serviu Foden de primeira, na medida, e o inglês finalizou com calma e precisão. A bola não poderia ter ido mais no ângulo: 4 a 1. Dez minutos depois, Foden ainda completou para as redes um cruzamento de Ryan McAidoo e definiu o placar: 5 a 1.