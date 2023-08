PH Ganso, Jucinara e Alex Teixeira lideram estrelas brasileiras em leilão de camisas para arrecadação de fundos a movimento filantrópico global

O leilão ‘One Shirt Pledge’ entra no ar pelo site da MatchWornShirt, iniciando uma parceria estratégica de longo prazo entre Common Goal e Chiliz

Diversos atletas de futebol com destaque internacional selecionaram camisas que usaram em jogos importantes para apoiar a Common Goal, movimento filantrópico que visa impulsionar mudanças sociais profundas com o apoio da elite do futebol mundial. O projeto que conta com o apoio tecnológico da Chiliz, principal blockchain esportiva do mundo, busca arrecadar fundos para as principais áreas de impacto da sociedade, como justiça racial, equidade de gênero e inclusão LGBTQIAP+, por exemplo, através do futebol.

Entre os principais nomes brasileiros que participarão do leilão no site da MatchWornShirt estão Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, Jucinara, do Flamengo, Alex Teixeira, do Vasco, Danielzinho, do Bahia, e René Rodrigues do Internacional. Além deles, diversas estrelas internacionais como Victor Osimhen (Napoli), Giorgio Chiellini (Los Angeles Galaxy), Juan Mata (ex-Chelsea) e Jermaine Jenas (ex-Tottenham), que já doaram suas camisas para o leilão da One Shirt Pledge (“A Camisa Prometida”, em português). Segundo a Chiliz, outros grandes nomes da modalidade ainda serão anunciados.

Além disso, os participantes podem dar lances em itens doados pela Blockasset por Wayne Rooney, Oleksandr Usyk, Alex Pereira, Darren Till, Khamzat Chimaev; junto com cromos de Gilbert Burns, Gregory Rodrigues, Deiveson Figueiredo e Glover Teixeira.

O leilão das camisas está marcado para acontecer neste sábado (26) através do site da MatchWornShirt – um colaborador-chave da Common Goal e líder global na venda e distribuição de memorabilia autografada oficial de partidas por meio de seu próprio mercado em tempo real.

O meio-campista Paulo Henrique Ganso, por exemplo, vem sendo peça central do Fluminense na atual temporada, principalmente na busca pela Copa Libertadores da América. Em vídeo compartilhado nas redes sociais da Chiliz, o camisa 10 do Fluminense afirmou que pretende destinar os lucros do leilão da sua camisa utilizada na partida de ida das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Flamengo para as vítimas do terremoto da Síria e Turquia, que ocorreu em fevereiro deste ano, matou milhares de pessoas e deixou centenas de milhares desabrigadas.

Outro veterano participando da ação é Alex Teixeira, que também pretende apoiar as vítimas turcas e sírias. O meia atacante do Vasco tem uma história gigante no futebol europeu e conta com 3 gols na atual temporada, crescendo junto com a equipe alvinegra.

Danielzinho, do EC Bahia, também decidiu destinar os lucros do leilão da sua camisa para as vítimas do terremoto na Ásia, assim como Jucinara, do Flamengo. A lateral do Rubro-Negro carioca é mais uma atleta que vai doar a sua camisa, de número 81, para ajudar sírios e turcos afetados pelo terremoto. Seu número da camisa foi justamente escolhido pelos Fan Token Holders do Flamengo em 2022 em uma campanha no app da Socios.com. A jogadora marcou um dos gols da equipe rubro-negra no amistoso contra o Real Madrid, no último dia 16.

Quem fecha a lista de brasileiros participando da ação é René Rodrigues, lateral esquerdo da equipe do Internacional. Junto com a equipe colorada, o jogador conquistou a vitória na primeira partida das quartas de final da Libertadores de 2023. O jogador destinará o lucro do leilão de sua camisa para apoiar causas de justiça racial.

Desde o anúncio da Chiliz como parceira tecnológica e estratégica da Common Goal no início deste ano, a One Shirt Pledge é a primeira iniciativa dessa colaboração entre as empresas. Ambas as organizações exploram intensamente a blockchain não apenas como uma ferramenta para gerar fundos, mas como um instrumento transformador para melhorar a governança e a transparência.

Este leilão simboliza a personificação dessa visão, traduzindo recursos tecnológicos em impacto no mundo real, já que os fãs que apoiam a missão da Common Goal agora têm um caminho direto para se envolver e contribuir financeiramente. O objetivo permanece consistente: promover um impacto tangível em áreas críticas como Justiça Racial, Saúde Mental, Igualdade de Gênero, inclusão LGBTQ+, Mudança Climática e esforços de socorro às vítimas de catástrofes como foi o caso do terremoto na Turquia e na Síria.

Cada atleta enviou uma camisa com uma mensagem em vídeo, explicando o significado da camisa escolhida e qual causa será apoiada, enquanto a Chiliz integrará chips NFC nas camisas, permitindo que a mensagem de vídeo seja visualizada diretamente da própria camisa usando um Smartphone.

A Chiliz está oferecendo uma oportunidade para os entusiastas do futebol obterem um item colecionável do mundo real que tenha prova de autenticação registrada em sua blockchain. Em outras palavras, trata-se de testemunhar em primeira mão como a tecnologia pode validar a autenticidade e, simultaneamente, apoiar causas sociais importantes por meio do esporte.

A Common Goal une grandes jogadores de futebol, treinadores, clubes e marcas em um esforço compartilhado para promover mudanças sociais por meio do jogo. Jogadores, dirigentes e empresas se juntam à iniciativa comprometendo um mínimo de 1% de seus ganhos para projetos que aproveitam o poder do futebol para enfrentar os maiores desafios sociais do nosso tempo. Os membros do movimento incluem muitas figuras importantes do futebol masculino e feminino, como Juan Mata, Serge Gnabry, Jürgen Klopp, Megan Rapinoe e Pernille Harder.

A Common Goal e a Chiliz estão unidas porque acreditam que a tecnologia blockchain pode trazer maior transparência, melhor governança e fornecer escalabilidade para alcançar novos públicos. As duas empresas trabalharão juntas em um plano de longo prazo para promover uma maior mudança social – sendo o One Shirt Pledge o primeiro projeto entre as duas.

Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz disse: “A convergência de tecnologia e esporte podem ser uma força transformadora. Com este leilão, não estamos apenas mostrando os recursos da recém lançada Chiliz Chain, uma blockchain layer 1, mas também como a tecnologia pode gerar mudanças sociais positivas.”

Lista completa de colecionáveis:

Victor Osimhen — Camisa do SSC Napoli

Giorgio Chiellini – Camisa emitida para o jogo do Los Angeles FC

Cristian Romero — Camisa do Tottenham Hotspur FC

Camisa Jermaine Jenas — Tottenham Hotspur FC

Camisa Jucinara — CR Flamengo

Leon Balogun – Camisa do Queens Park Rangers FC (QPR)

PK Humble (Percy Kiangebeni) – Camisa usada no jogo do Hashtag United FC

Camisa Juan Mata — Galatasaray SK

Camisa Alex Teixeira — CR Vasco da Gama

Paulo Henrique Ganso — Camisa do Fluminense FC

Daniel (Sampaio Simões) — Camisa do Esporte Clube Bahia

René Rodrigues Martins — Camisa do Sport Club Internacional

Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Caris LeVert, Robin Lopez – Camisas de treino do Cleveland Cavaliers

Sobre a Chiliz

Fundada em 2018, a Chiliz é a empresa global de tecnologia blockchain para a indústria esportiva e de entretenimento Web3, além de ser a criadora dos Fan Tokens e do aplicativo de engajamento e recompensas de fãs Socios.com. Os Fan Tokens são tokens de utilidade fungíveis e escaláveis que permitem que equipes esportivas se conectem e recompensem suas bases de fãs globais no Socios.com. O lançamento da Chiliz Chain, a blockchain Layer-1 para esportes, representa a próxima fase da missão da Chiliz: levar a uma maior adoção da tecnologia blockchain nos esportes e entretenimento, com equipes e marcas convidadas a construir produtos e serviços de próxima geração, com todas as taxas pagas no token nativo da Chiliz, CHZ. A Chiliz possui mais de 300 funcionários e sedes regionais em São Paulo, Madri, Londres, Istambul, Malta, Milão e Suíça. Para mais informações, visite www.chiliz.com e www.socios.com.

Para ter a chance de conseguir um item colecionável, visite o leilão da MatchWornShirt.