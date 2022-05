Petraglia se irrita e discute em reunião que criou Liga do Brasil

A reunião que culminou na criação da Liga do Brasil, ocorrida na manhã desta terça-feira (3), em São Paulo, teve o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, como principal opositor, conforme apurado pela GOAL. O dirigente se desentendeu com o autor do estatuto e elevou o tom de voz ao discursar no encontro desta manhã.

O perfil do mandatário do Athletico já é conhecido dos demais participantes. Nesta manhã, no encontro presidido por Julio Casares (presidente do São Paulo), Petraglia se alterou e fez duras cobranças aos clubes que articulavam a criação da Liga do Brasil nos bastidores.

A primeira reivindicação de Petraglia é sobre a parte financeira. A liga terá receita de US$ 1 bilhão (R$ 4,96 bilhões na cotação atual) por ano — valor que será pago pela BTG Pactual.

O presidente do Athletico-PR se irritou com a forma como os criadores da Liga do Brasil — Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo — dividiram as cotas. Os valores seriam pagos da seguinte forma: 40% de forma igualitária, 30% por premiação e 30% por audiência (a forma como este quesito será mensurado ainda não foi definida).

Mario Celso Petraglia exige que a distribuição dos valores seja revista, e os números sejam divididos da seguinte forma: 50% de forma igualitária, 25% por premiação e 25% por audiência.

Empresa e advogado incomodaram

Há outros dois incômodos de Mario Celso Petraglia (de camisa branca na foto acima) com a Liga do Brasil: a presença do advogado Flávio Zveiter, filho do desembargador Luiz Zveiter e especialista em direito desportivo, e a atuação direta da BTG Pactual na Liga do Brasil.

O presidente do Athletico-PR teve um bate-boca com o jurista Flávio Zveiter. O dirigente confirmou a discussão, mas alegou que a situação se encerrou no local. O advogado também confirmou o ocorrido e alegou que "em uma reunião como essa, às vezes, os ânimos se exaltam". Ele ainda reforçou a admiração e o respeito por Petraglia, descartando que o caso tenha desdobramentos.

As ofensas proferidas por Petraglia assustaram aos dirigentes que estiveram na reunião, ocorrida na manhã desta terça-feira, no saguão de um hotel, em São Paulo. Entretanto, as partes amenizaram a situação posteriormente.

Mario Celso Petraglia protagonizou outra cena nos bastidores. O mandatário do Athletico-PR demonstrou irritação com a presença da BTG Pactual no acordo. O dirigente, principal opositor da forma como o acordo é feito, acredita que a presença de um banco de investimentos é maléfica para o começo de uma nova liga no país.