Petr Cech é inscrito pelo Chelsea na Premier League para "emergência"

Time inglês registrou o tcheco de 38 anos para a Premier League, como medida de segurança pela pandemia. Goleiro havia se aposentado em 2019

O incluiu o ex-goleiro Petr Cech na sua lista de 25 inscritos para a Premier League. Aposentado desde 2019, o tcheco de 38 anos vinha atuando como dirigente do clube, mas nos últimos tempos foi visto participando de treinamentos com os atletas.

Questionado sobre a inscrição do goleiro, o Chelsea afirmou que se trata apenas de uma medida de precaução, relacionada à pandemia da Covid-19.

“Petr Cech foi incluído no elenco como um goleiro reserva de emergência”, diz o site do clube inglês. “Trata-se de uma medida de precaução por conta da situação sem precedentes causada pelo Covid-19”.

Ex-jogador e lenda do Chelsea, o treinador Frank Lampard, que foi companheiro de Cech em seus tempos de jogador, disse anteriormente que o arqueiro vinha participando dos treinamentos para passar um pouco de sua experiência para os atuais goleiros do time.

“É algo muito positivo para os nossos goleiros, e Petr gosta muito de participar. É uma oportunidade de passar sua experiência para os mais jovens” disse Lampard. “Somos uma família no Chelsea, e é importante que sigamos com essa cultura. Estamos aproveitando a bagagem de um dos melhores goleiros do mundo”.

Petr Cech se aposentou do futebol ao fim da temporada 2018/2019 jogando pelo , onde atuava desde 2015. Antes disso, o goleiro defendeu o Chelsea por 11 temporadas, onde venceu a Liga dos Campeões em 11/12, de 12/13, quatro edições da Copa da e quatro edições da Premier League, entre outros títulos.

Imortalizado por seu icônico capacete de rugby, usado após uma lesão grave na cabeça durante uma partida contra o Reading em 2006, Cech chegou a abandonar sua aposentadoria para se de dedicar ao hockey, onde atuou profissionalmente como goleiro pelo Guildford Phoenix, também da Inglaterra, sendo eleito o melhor jogador em sua partida de estreia.