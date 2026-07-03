Petković: Pagamos o preço dos erros... e só o fato de termos participado da Copa do Mundo já é um sucesso

O bósnio Vladimir Petković, técnico da seleção da Argélia, afirmou que sua equipe pagou caro por seus erros, após a derrota por 0 a 2 para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A Suíça abriu o placar aos dez minutos, com um gol de Breel Embolo, após um contra-ataque rápido, antes que Dan Ndoye marcasse o segundo gol logo no início do segundo tempo.

A agência Reuters divulgou as declarações de Petković na coletiva de imprensa, na qual ele explicou: “Não posso dizer que se trate apenas da linha defensiva ou do sistema defensivo, mas é certo que nós, como equipe, na nossa forma de defender, pagamos caro pelos nossos erros”.

Ele acrescentou: “Sempre que cometemos o primeiro erro, levamos um gol; o adversário teve três chances e marcou dois gols. Já nós criamos mais chances do que eles, mas, infelizmente, assim é o futebol”.

O técnico, que tem uma longa trajetória no futebol suíço — tendo passado sete anos como técnico da seleção suíça —, destacou que o nível da Copa do Mundo foi muito mais alto para sua equipe.

Ele enfatizou: “Defendemos bem e não levamos muitos gols antes de chegarmos à Copa do Mundo, mas o nível da competição era altíssimo; por isso, precisávamos ser mais precisos e organizados, além de nos adaptarmos melhor a esse nível”.

Petković afirmou estar satisfeito com o desempenho geral da seleção da Argélia, ressaltando que eles simplesmente perderam para a melhor equipe.

Ele disse: “O simples fato de voltarmos a um torneio como este após uma ausência de 12 anos já foi um grande sucesso. Além disso, passar da fase de grupos pela segunda vez na nossa história também é uma conquista excelente”.

E continuou: “É claro que aspirávamos a alcançar mais, mas não conseguimos”.

E concluiu: “Precisamos aprender com os pontos fracos que apareceram no torneio, mas, ao mesmo tempo, também tivemos muitos momentos positivos durante as partidas”.