Peterborough x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Peterborough e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (1), no Weston Homes Stadium, a partir das 16h15 (de Brasília), pela 5ª rodada da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Peterborough x Manchester City DATA Terça-feira, 1 de março de 2022 LOCAL Weston Homes Stadium - Peterborough, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo desta terça, no Weston Homes Stadium. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester City estreou na FA Cup diante do Swindon Town e depois encarou o Fulham, tendo vencido os dois confrontos por 4 a 1. A equipe comandada por Guardiola chega para este duelo após uma vitória contra o Everton, vendo sua vantagem sobre o vice-líder Liverpool aumentar para seis pontos.

Já o Peterborough United eliminou o Bristol Rovers por 2 a 1 e o Queens Park Rangers por 2 a 0, nas fases anteriores da FA Cup.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PETERBOROUGH

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 2x1 Peterborough Championship 23 de fevereiro de 2022 Peterborough 0x3 Hull City Championship 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Huddersfield x Peterborough Championship 4 de março de 2022 16h45 (de Brasília) Bournemouth x Peterborough Championship 8 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 0x1 Manchester City Inglês 26 de fevereiro de 2022 Manchester City 2x3 Tottenham Inglês 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas