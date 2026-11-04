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Peter Schmeichel elogiou Youri Tielemans após o meio-campista liderar uma virada dramática contra a Roma, em Old Trafford, pela Champions League. O ídolo do Manchester United acredita que a vitória emocionante pode representar um importante ponto de virada para o técnico Michael Carrick.

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Uma noite europeia dramática

O Manchester United evitou a quarta derrota consecutiva ao conquistar uma espetacular vitória de virada por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. A equipe de Carrick parecia destinada a mais uma derrota prejudicial antes de reagir nos minutos finais em Old Trafford.

Matias Soule abriu o placar para os visitantes antes dos 12 minutos. Donyell Malen ampliou a vantagem de pênalti depois que Ayden Heaven tocou a bola com a mão dentro da área.

Bruno Fernandes converteu um pênalti cuja cobrança precisou ser repetida e deu esperança aos donos da casa pouco antes de a partida completar uma hora. Matheus Cunha marcou duas vezes nos instantes finais para garantir uma vitória crucial ao treinador pressionado.

Schmeichel destaca Tielemans como responsável pela virada

O ex-goleiro Schmeichel admitiu que ficou muito triste com a atuação ruim no primeiro tempo. No entanto, atribuiu ao reforço contratado no verão Tielemans a transformação da partida após entrar no lugar do lesionado Carlos Baleba.

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“Já estava na hora de fazermos algo assim”, disse Schmeichel à CBS Sports. “O Manchester United fazia esse tipo de coisa repetidas vezes no passado, mas já fazia muito tempo. No intervalo, eu estava muito triste com o que tinha visto naqueles primeiros 45 minutos, porque foi ruim, foi ruim. Então Carlos Baleba saiu lesionado no começo do segundo tempo, e você pensa: não pode ficar pior.

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“Mas Youri Tielemans entrou e mudou o jogo. Foi a melhor atuação que já vi dele pelo Manchester United, e estou muito feliz por ele. Ele entrou no meio-campo, levou a equipe para a frente e foi um líder. Foi brilhante ver isso.”

O resgate do espírito tradicional do Manchester United

A virada extraordinária lembrou as famosas noites europeias que marcaram o Manchester United durante a carreira de Schmeichel como jogador. Os donos da casa foram vaiados ao fim do primeiro tempo, enquanto o pior início de temporada do clube desde a década de 1980 ameaçava aprofundar a crise. Schmeichel acredita que a vitória dramática pode ser um ponto de virada para o restante da campanha.

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“Para mim, isso pode ser um grande ponto de virada”, acrescentou. “Esses jogadores agora sentiram o que é ser jogador do Manchester United e disputar essas grandes noites europeias. Virar um jogo depois de estar perdendo por 2 a 0 é algo que o Manchester United faz há anos. Estou muito, muito feliz por Michael Carrick, porque ele precisava desta vitória.”

De volta aos compromissos nacionais

A vitória suada dá um grande impulso a Carrick e leva o Manchester United ao 17º lugar na tabela da Champions League. A derrota dolorosa, por sua vez, faz a Roma cair para a 19ª posição após quatro rodadas.

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O Manchester United agora precisa aproveitar o embalo no retorno à Premier League neste fim de semana. A equipe de Carrick terá um desafio difícil contra o Aston Villa no domingo.