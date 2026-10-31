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Peter Schmeichel responsabilizou “exclusivamente” Lisandro Martinez pela derrota do Manchester United por 2 a 0 para o Chelsea, no sábado. O defensor falhou no gol que abriu o placar, marcado por Morgan Rogers, e depois foi expulso pela falta que resultou em um pênalti para Cole Palmer. O ex-goleiro do United agora está convencido de que Martinez simplesmente não é um jogador adequado para o clube.

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Schmeichel põe derrota para o Chelsea na conta de Martinez

Depois de um primeiro tempo sem gols, Rogers aproveitou uma péssima falha defensiva de Martinez para colocar o Chelsea em vantagem aos 50 minutos. A equipe de Xabi Alonso ampliou aos 64, com Palmer convertendo um pênalti, depois que Martinez foi expulso por atingir Wesley Fofana com o antebraço na área do United.

O resultado deixa o United de Michael Carrick sem vencer há nove jogos, mas Schmeichel não teve dúvidas sobre quem era o culpado. Após o apito final, ele disse: "Coloco a culpa exclusivamente nos ombros de Lisandro Martinez."

Schmeichel questiona declarações e contrato de Martinez

Schmeichel relacionou a atuação às declarações recentes de Martinez, sugerindo que o defensor tentava deixar o clube: "A maneira como ele jogou esta partida é uma vergonha absoluta. Há duas semanas, ele veio a público e fez declarações muito, muito duras contra seus companheiros, contra o clube, e parecia que estava tentando forçar uma transferência. Ele está no último ano de contrato.

"O que ele fez hoje, sinceramente, me deixa sem palavras. No primeiro gol, ele já disputou uma final de Copa do Mundo, não dá para defender do jeito que ele defendeu naquele lance. E, no pênalti, eu literalmente não tenho palavras para descrever o absurdo daquilo. Depois, ele sai de campo balançando a cabeça, como se não tivesse feito nada de errado. Muito ruim."

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Martinez 'não é um jogador adequado' para o Manchester United

Schmeichel não entendeu como Rogers teve tanta facilidade para avançar no lance do primeiro gol e insistiu que o problema não foi um caso isolado: "É realmente desconcertante que ele consiga defender assim. Morgan Rogers simplesmente passa. Ele simplesmente o deixa passar, isso não é bom o suficiente. Se você joga na Premier League, precisa defender melhor do que isso. Se joga pelo Manchester United, precisa defender ainda melhor.

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"Podem me acusar de pegar no pé dele, mas consigo apontar muitos gols sofridos nesta temporada em que ele foi o principal responsável, em que não fez o trabalho que deveria fazer. Acho que o comportamento dele há duas semanas e o que ele fez hoje no lance do pênalti só mostram que ele não é um jogador adequado para o Manchester United."

Carrick sob pressão, e futuro de Martinez é incerto

Questionado sobre a defesa no lance do primeiro gol, Carrick disse: "Acho que a maneira como sofremos o gol... nunca é bom sofrer um gol assim. Morgan [Rogers] passou bem pelo nosso meio e, naquele momento, o jogo estava equilibrado. Foi um momento decisivo, sem dúvida."

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Com a sequência sem vitórias agora em nove jogos, a pressão sobre Carrick só tende a aumentar, e a avaliação de Schmeichel lança novas dúvidas sobre o futuro de Martinez em Old Trafford.