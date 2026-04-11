Peter Bosz revela: “Recebi uma ligação do Koeman sobre um jogador específico do PSV”

Ronald Koeman entrou em contato com Peter Bosz durante a última janela de convocatórias para discutir a situação de Joey Veerman, conforme revelou o técnico do PSV na coletiva de imprensa após a partida contra o Sparta (0 a 2).

No sábado à noite, o PSV conseguiu uma vitória convincente no Het Kasteel. Ricardo Pepi e Ismael Saibari marcaram os gols pelo recém-coroado campeão da Holanda.

Veerman não esteve presente em Roterdã no sábado. O meio-campista não estava totalmente em forma para a partida contra o Sparta, mas, após o jogo, o assunto voltou-se para o jogador de Volendam.

Na coletiva de imprensa, Bosz foi questionado sobre a ausência de seu pupilo na seleção holandesa. “Veerman está farto dessa discussão, então não vou entrar nesse assunto aqui”, começou ele.

“Mas é verdade. Koeman (o técnico da seleção, red.) me ligou sobre isso. Cabe ao próprio técnico decidir se quer revelar o conteúdo dessa conversa”, continua o técnico de Apeldoorn.

“Joey e Ronald sabem o que penso sobre isso. Acho que ele tem, sem dúvida, o nível da seleção holandesa”, conclui Bosz sobre o assunto.



