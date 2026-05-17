Peter Bosz faz uma declaração muito clara sobre o caráter de Joey Veerman após o desentendimento com Ronald Koeman

Peter Bosz se pronunciou no domingo sobre a briga entre Joey Veerman e o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman. O treinador do PSV declarou à ESPN que não tem “absolutamente nenhum problema” com o caráter do meio-campista.

Na semana passada, soube-se que Veerman nem sequer havia sido incluído na “pré-seleção de 55 jogadores” da seleção holandesa para a Copa do Mundo de 2026. Isso causou decepção no jogador do PSV, que já havia criticado duramente o técnico da seleção na ESPN.

Veerman deixou claro que as coletivas de imprensa de Koeman, em particular, o incomodam. Ele também não entende de forma alguma por que seu caráter não é visto como adequado aos olhos do técnico da seleção. Nesse ponto, o técnico Bosz concorda com ele.

“Eu me dou muito bem com ele”, disse Bosz, deixando claro que não tem nenhum problema com o caráter de Veerman. “Se ele faz coisas que não me agradam, eu digo isso a ele.”

Segundo Bosz, Veerman entende tudo muito bem. “Ele é muito realista nisso, é bastante autocrítico. Portanto, não tenho nenhum problema com o caráter do Joey.”

Em seguida, perguntam a Bosz sua opinião sobre as palavras de Koeman, embora ele não queira realmente se pronunciar sobre isso. “Não sei o que Koeman disse. Sinceramente, não sei. Não vou reagir a algo sobre o qual não sei o que ele disse.”

“Se eu entendo a frustração do Joey? Eu entendo que ele fique chateado quando não é escalado, mas acho que ele fica chateado principalmente porque as pessoas ficam espalhando essas histórias. Mas eu não ouvi o que o Joey disse, então talvez eu esteja interpretando isso de forma errada para ele.”