Peter Bosz criticou duramente a ESPN na entrevista coletiva antes do duelo entre PSV e Club Brugge. O técnico da equipe de Eindhoven não gostou da forma como a emissora retratou Noah Fernandez.

A ESPN publicou na noite de segunda-feira um trecho da entrevista de Fernandez após a partida entre Jong PSV e NAC Breda, pela Keuken Kampioen Divisie.

No vídeo, que havia sido claramente editado, Fernandez disse: "Os últimos meses foram difíceis. Depois do jogo contra o Ajax na Johan Cruyff Arena, as coisas pioraram muito rapidamente, mas isso faz parte."

"Acho que, nas últimas semanas, não tive a oportunidade de mostrar isso novamente, mas agora cabe a mim mostrar aqui que tenho lugar no time", concluiu Fernandez no vídeo.

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Bosz não gostou do trabalho da ESPN, como afirmou na coletiva de imprensa. "Isso tem a ver com a ESPN. Se você assistir à entrevista inteira, verá que ele diz coisas muito diferentes das que aparecem naquele vídeo curto."

"Se você assistir à entrevista inteira, verá que ele falou principalmente sobre si mesmo. Ele espera receber outra oportunidade, mas isso é muito diferente da forma como foi divulgado."

"Esse é o perigo de ir atrás de cliques e bytes às pressas. Querem que tudo seja espetacular. Hoje em dia, vale tudo pelos cliques. É desagradável, porque, se você assistir à entrevista inteira, verá que ele se expressou muito bem", concluiu Bosz.