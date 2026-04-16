Peter Bosz critica Wesley Sneijder: "É por isso que não trabalha no mundo do futebol"

Peter Bosz criticou duramente Wesley Sneijder no podcastRood Wit. O técnico do PSV citou um trecho do programa Rondo da temporada passada, no qual o jogador com mais partidas pela seleção afirmou que a diretoria do PSV deveria demitir Bosz.

Há duas semanas, Bosz conquistou com o PSV o título de campeão da Holanda pela terceira vez consecutiva. Assim como no primeiro título, tudo correu sobre rodas.

O segundo título, no entanto, foi conquistado com muito mais dificuldade. O PSV entrou na pausa de inverno com uma vantagem considerável, mas acabou perdendo-a completamente para o Ajax de Francesco Farioli.

No programa Rondo, Sneijder afirmou que a diretoria do time de Eindhoven deveria intervir. “O PSV precisa fazer algo. Faltam apenas sete partidas”, disse o ex-meio-campista na época.

No fim das contas, o PSV conseguiu alcançar o time de Amsterdã e conquistou o título. Segundo Bosz, a postura tranquila da diretoria foi o motivo pelo qual ele escolheu o PSV.

“Eu deixei claro nas conversas da época que haveria períodos bons e ruins com o meu estilo de jogo. Haverá momentos em que as coisas não vão correr tão bem.”

“O PSV disse na época que tinha vindo atrás de mim por causa do meu estilo de jogo e que me apoiaria se as coisas não fossem tão bem. O mundo do futebol às vezes é bem ingênuo. Mas talvez seja também por isso que o Sneijder não trabalha mais no futebol”, concluiu ele.