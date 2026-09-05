Peter Bosz saiu em defesa de Ruben van Bommel após Ajax x PSV (1 a 3). O atacante do PSV entrou em alta velocidade em Aaron Bouwman, e isso fez os ânimos se exaltarem.

“Quando isso aconteceu, primeiro pensei que eles tivessem batido cabeça com cabeça”, começa Bosz diante das câmeras da ESPN. “Mas não foi o caso. Acabei de falar com o Ruben, que estava abalado no vestiário. Ele foi o único que não estava comemorando no vestiário.”

Na sequência, Bosz sai em defesa de Van Bommel. “Essa não era a intenção dele. Quando você vê como aquele garoto (Bouwman, nota da redação) deixa o campo, isso não é legal. Se eu achei que era para vermelho? Acho isso difícil. Claro, é meu jogador, mas vejo a bola quicando para cima, ele corre em direção a ela, e no último momento percebe que talvez eles pudessem bater cabeça com cabeça. Pelo menos foi isso que o Ruben acabou de me contar. Por isso ele girou o corpo.”

“Ele entra em alta velocidade, e isso parece terrível”, também vê Bosz. “Se ele não tivesse girado o corpo, os dois teriam ido de cara um no outro. Só que, com Van Bommel, é como se você batesse numa parede, porque ele é muito forte. Ele trabalha para isso todos os dias, não dá para culpá-lo por isso. Ele se protege, o outro garoto não.”

Em seguida, o repórter da ESPN Milan van Dongen sugere que o próprio Van Bommel também poderia ter ido às câmeras para dar uma explicação, para que ‘o problema’ fosse resolvido. “Sim, mas estou ouvindo que há pessoas no estúdio de vocês que também têm uma opinião sobre isso e dizem coisas muito estranhas”, rebate Bosz com firmeza.

“Envolver famílias nisso... Isso não se deve fazer. Assim como aquelas confusões do nosso lado, isso não pode acontecer”, disse Bosz. Com isso, o técnico do PSV se refere às declarações de Hugo Borst, que pouco antes havia partido com tudo para cima de Van Bommel. Ele chamou o lance, entre outras coisas, de ‘uma tentativa de assassinato’ e aconselhou o ponta esquerda a procurar um psiquiatra.

“Tal pai, tal filho”, reagiu Borst depois de ouvir a resposta de Bosz. “Todos nós sabemos que tipo de jogador Mark van Bommel foi. Ele passava por cima de cadáveres, em sentido figurado. Também vejo isso no Ruben. Ele pode perder a cabeça, fazer algo que ninguém mais pensaria. E por isso também acho lamentável o que Bosz diz sobre isso”, mantém sua posição.