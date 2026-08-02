O PSV começou muito mal a temporada com a derrota por 4 a 0 para o AZ na disputa pela Supercopa da Holanda. Além disso, os Eindhovenaren ainda conseguiram fazer pouco no mercado de transferências rumo ao início da Eredivisie na próxima semana, ao contrário, por exemplo, do Ajax. Uma pergunta sobre isso do jornalista Ragnar Niemeijer foi respondida com cinismo pelo técnico Peter Bosz, o que voltou a causar irritação em Niemeijer.

O Ajax se reforçou nesta janela de transferências com Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers, empréstimo com opção), Marcos Leonardo (Al-Hilal), Caio Henrique (AS Monaco) e os experientes Daley Blind e Julian Brandt, que chegaram sem custos de transferência. Além disso, Marc-André ter Stegen está perto de ser emprestado pelo Barcelona.

O PSV contratou Sven Mijnans, do AZ, e acertou em definitivo a compra de Matej Kovár, que já havia atuado por empréstimo no Philips Stadion na temporada passada, junto ao Bayer Leverkusen. Fora isso, por enquanto, está tudo em silêncio. "Você fica nervoso com o que está acontecendo em Amsterdã?", pergunta Niemeijer. "Fico bem curioso com isso. Estão chegando nomes bastante grandes ao Ajax."

"Acho que muitas pessoas talvez realmente pensem: como será que o PSV vai reagir a isso?", conclui o jornalista da NOS Niemeijer em sua pergunta. "Sim...", responde Bosz. "Eu fico tremendo na cama toda noite. Demoro para pegar no sono. Estou até tomando uns comprimidos por causa disso." A resposta de Bosz é recebida com risadas por alguns, mas Niemeijer ficou menos divertido.

"Isso é barato!", reage ele. "Isso implica que é uma pergunta idiota. Você entende pela minha posição que eu queira te colocar algo assim uma vez, não?" Bosz: "Então a minha resposta é não. Isso não muda nada para mim." O PSV, de qualquer forma, também não teve uma preparação das melhores. O primeiro teste sério foi perdido sem qualquer chance contra o Villarreal (1 a 3).

É sabido que o PSV tem grande interesse em Kodai Sano (NEC) e Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). NEC e PSV ainda estão muito distantes para fechar um acordo por Sano, mas a chegada de Geertruida agora parece estar mais próxima. No entanto, o Feyenoord quer atrapalhar o PSV e faz de tudo para levar o internacional da seleção holandesa de volta a De Kuip.

O PSV inicia a nova temporada no próximo sábado com uma partida em casa contra o Fortuna Sittard. Como atual campeão nacional, a equipe de Bosz também disputará novamente a fase de liga da Liga dos Campeões. Na temporada passada, o PSV decepcionou ao terminar em 28º lugar e ficar fora dos playoffs.