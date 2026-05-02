Peter Bosz conquistou o título nacional com o PSV pela terceira temporada consecutiva. Havia a possibilidade de o técnico deixar o time de Eindhoven após esta temporada, mas, após um longo período de especulações, ficou claro no início de fevereiro que ele havia renovado seu contrato por mais dois anos. O fato de ter demorado tanto tempo se deveu, entre outras coisas, à possibilidade de assumir o cargo de técnico da seleção nacional.

Bosz tinha um contrato no Philips Stadion que terminaria neste verão, mas acabou decidindo prorrogá-lo. Em entrevista à ESPN, ele conta que houve vários motivos pelos quais essa decisão demorou um pouco.

“Há uma série de considerações que podem ter feito com que demorasse um pouco mais. A seleção holandesa é uma delas; poderia haver uma possibilidade. Mas isso não estava nem perto de acontecer, pois nunca conversei com essas pessoas. É um direito delas.”

“Se eles dizem ‘temos um técnico e não vamos para a Copa do Mundo…’ Para mim está tudo bem. Essa é a política deles e é preciso aceitar. Só que eu não vou ficar esperando por isso. Não vou correr o risco de ficar sem nada, de a Copa do Mundo acabar e o Ronald dizer que vai ficar ou que eles não me querem. Isso é claro que pode acontecer, é um direito de cada um. Então, eu não quis correr esse risco.”

Bosz era, aliás, um dos nomes citados como possível novo técnico da seleção holandesa, caso Ronald Koeman saísse após a Copa do Mundo. Mas, com a renovação do contrato no PSV, parece agora improvável que Bosz se torne técnico da seleção a curto prazo.

Além de uma possível função como técnico da seleção, havia outras razões pelas quais Bosz precisava pensar bem sobre a renovação do contrato. “Então você tem que se perguntar: será que quero embarcar em mais uma aventura no exterior? Sim, eu gostaria. Mas, nesse caso, teria que ser um clube que eu realmente quisesse. E a quarta opção é simplesmente parar. Isso também era uma possibilidade.”

“Mas ainda é muito divertido. Renovei por mais dois anos principalmente por causa do próprio clube. Acho que não teria feito isso em outro clube holandês. Conheço bem os dois, Marcel e Earnest, já joguei futebol com eles. Mas também os outros membros da diretoria e o Conselho Fiscal, que não se intromete em nada. Essa tranquilidade é um dos motivos pelos quais as coisas estão indo tão bem aqui”, conclui Bosz.