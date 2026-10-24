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Novas informações indicam que dirigentes do alto escalão do Bayern de Munique estavam cada vez mais preocupados com a saúde de Vincent Kompany e sua falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal semanas antes de seu recente colapso. O ex-capitão do Manchester City foi levado às pressas ao hospital após passar mal enquanto acompanhava um treino da equipe reserva, deixando profundamente abaladas as pessoas presentes nas instalações da Sabener Strasse.

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Emergência médica interrompe treino

O técnico de 40 anos passou mal na sexta-feira, cerca de 20 minutos após o início de um treino da equipe reserva comandado pelo recém-nomeado técnico Dante. A equipe médica interveio imediatamente, e o belga foi levado ao hospital, onde permanece em condição estável. O incidente ocorreu pouco depois de Kompany ter comandado a preparação do time principal para a partida de domingo pela Bundesliga.

Segundo relatos, o técnico do Bayern vinha enfrentando uma infecção viral grave. A doença teria inflamado uma antiga cicatriz em seu quadril, causando dores intensas e dificultando que ele permanecesse em pé por longos períodos ou subisse escadas. Os médicos do clube acompanhavam a situação de perto e chegaram a administrar medicamentos no início da partida de quarta-feira pela Champions League.

Após o desmaio, o treino da equipe reserva foi prontamente interrompido. Embora a maioria dos jogadores já tivesse voltado aos vestiários, as pessoas que presenciaram o episódio ficaram visivelmente abaladas. A partida da equipe reserva contra o DJK Vilzing, marcada para sábado, foi cancelada imediatamente.

Kompany e dirigentes do clube comentam problema de saúde

Getty Images

Após o empate do Bayern por 2 a 2 com o Arsenal pela Champions League, no meio da semana, Kompany falou abertamente sobre suas dificuldades físicas. “Como técnico, você sempre quer fazer tudo”, admitiu. “Peguei um vírus bem forte na semana passada e, claro, não ouvi meu corpo. Então, em determinado momento, meu corpo simplesmente disse: ‘Chega!’”

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O auxiliar técnico Aaron Danks, que assumirá o comando temporariamente, destacou a dedicação incansável de Kompany. “Não é nada fácil fazer Vincent descansar”, observou Danks. “Isso é um desafio. Vocês sabem como ele é! É um verdadeiro líder e trabalha muito. Mas ele está com um vírus, e é importante que descanse.”

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O Bayern de Munique divulgou rapidamente um comunicado confirmando a emergência médica: “Vincent Kompany precisou receber atendimento médico na sexta-feira após desmaiar durante um treino da equipe amadora do FC Bayern. O técnico do time principal acompanhava a atividade da segunda equipe. Kompany passará por exames completos no hospital e permanecerá sob cuidados médicos. Por enquanto, sua comissão técnica ficará responsável pelos treinos e pelas partidas.”

O diretor esportivo Max Eberl ressaltou o apoio incondicional do clube. “A saúde de Vincent Kompany é nossa maior prioridade”, afirmou Eberl. “No FC Bayern, faremos de tudo para garantir que ele se recupere rapidamente. Vinnie está recebendo todos os cuidados médicos e o apoio necessários, além de todo o tempo de que precisa. Sua comissão técnica, na qual confiamos plenamente, assumirá suas funções. Todos nós do FC Bayern desejamos uma rápida recuperação ao Vinnie.”

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Sinais de alerta ignorados nos bastidores

O desmaio ocorre após semanas de crescente preocupação entre funcionários do Bayern com o ritmo de vida intenso de Kompany. Segundo o BILD, pessoas próximas observaram uma acentuada falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e descreveram o técnico como “viciado em trabalho”. Colegas teriam notado que ele dormia muito pouco, comia em horários irregulares, não se exercitava, consumia café em excesso e assumia uma carga de trabalho insustentável.

Seu envolvimento nas atividades do clube ia muito além das atribuições habituais de um técnico. Kompany tem participado intensamente de todos os aspectos da infraestrutura cotidiana do Bayern e, recentemente, foi o principal responsável por um projeto para instalar enormes painéis de proteção visual ao redor dos campos de treino, a fim de impedir a espionagem tática.

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Danks assume comando enquanto Bayern segue em frente

Getty Images

Danks terá o desafio imediato de comandar a equipe na partida de domingo contra o Freiburg, pela Bundesliga, sem o técnico principal. O Bayern ocupa atualmente a liderança do Campeonato Alemão, com quatro vitórias e dois empates. O clube bávaro continuará contando com o atacante Harry Kane, que foi fundamental para ajudar Kompany a conquistar dois títulos da liga desde a chegada do belga a Munique, em 2024.

Embora a equipe mantenha o bom desempenho no cenário nacional, a competição europeia representa um desafio mais difícil. O Bayern ocupa atualmente a 14ª posição na fase de liga da Champions League, após registrar uma vitória e dois empates. A comissão técnica agora precisa manter o ritmo em todas as frentes e, ao mesmo tempo, garantir que o treinador tenha o período prolongado de descanso necessário para se recuperar completamente.