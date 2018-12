Pesquisa na Espanha aponta que torcedores do Barcelona não querem retorno de Neymar

Craque brasileiro tem sido especulado em seu antigo clube, mas torcida não parece empolgada com a possibilidade

Jogador mais caro da história do futebol e estrela do PSG, Neymar tem sido constantemente especulado no Barcelona, e a imprensa espanhola trata um retorno do brasileiro ao Camp Nou como algo muito provável.

No entanto, a torcida dos Blaugranas parece não estar muito empolgada com um possível retorno do camisa 10 tupiniquim.

Em pesquisa realizada pelo jornal catalão Mundo Deportivo, 67,66% dos torcedores do Barcelona afirmaram não querer a volta de Neymar ao clube. Apenas 32,34% são a favor de um retorno de Ney. Escolha dos editores Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Chuteira de Ouro 2018/19: Messi, Mbappé, Neymar e os goleadores da Europa

Murillo chega ao Barcelona para acabar com “maldição” pós-Puyol

Por outro lado, os ex-companheiros de Neymar desejam a volta do brasileiro. Luis Suárez, Gerard Piqué e vários outros jogadores do Barça já declararam que gostariam de um retorno do craque ao clube. O último deles foi Lionel Messi, em entrevista ao jornal espanhol Marca nesta semana.

Vários veículos, entre eles o próprio Mundo Deportivo, também garantem que Neymar deseja voltar ao Barcelona, já manifestou isso aos Blaugranas e seus ex-companheiros, está infeliz em Paris e existe uma negociação pelo retorno do brasileiro ao Camp Nou.