Pesadelo sem fim: Lukaku tem como salvar sua trajetória no Chelsea?

Nos momentos após Thomas Tuchel ter feito suas substituições finais em Goodison Park, as emissoras de televisão flagraram Romelu Lukaku sentado no banco do Chelsea.

Imóvel e inexpressivo, o atleta belga só podia assistir, sabendo que não estaria envolvido contra seu ex-clube, o Everton.

Embora o Chelsea tenha perdido por 1 a 0 contra os Toffees, ameaçados de rebaixamento, depois que Richarlison abriu o placar no início do segundo tempo, Tuchel decidiu não recorrer à sua contratação recorde de 100 milhões de euros (533 milhões de reais) em busca de um empate.

Em vez disso, ele jogou com Christian Pulisic e Hakim Ziyech, os atacantes se juntaram ao companheiro substituto Mateo Kovacic em campo depois que o meio-campista entrou na vaga de Jorginho no intervalo.

Nem Pulisic, nem Ziyech conseguiram produzir muito em seus 30 minutos em campo, no entanto, já que o Chelsea caiu para uma terceira derrota nos últimos seis jogos da Premier League.

"Tivemos que tirar Jorginho e eu só tive três mudanças", foi a breve explicação de Tuchel sobre deixar Lukaku na reserva ao falar com os repórteres após o jogo, embora essa desculpa dificilmente fosse aceitável no início da temporada.

Depois de levar triunfalmente a Inter ao Scudetto em 2021, esperava-se que o atual Jogador do Ano da Serie A fosse um diferencial para um time do Chelsea quando enfrentasse bloqueios profundos e baixos, como fizeram no domingo.

Em vez disso, ele não é nada mais do que um jogador irrelevante em Stamford Bridge.

Das últimas nove aparições de Lukaku, apenas uma veio desde o início, enquanto ele ainda não marcou um gol na liga em 2022.

A última vez que ele completou 90 minutos foi em fevereiro, no jogo contra o Crystal Palace, que o viu quebrar o recorde de menor número de toques registrados por um jogador de campo em um jogo da Premier League (sete) desde o início dos registros da Opta.

Kai Havertz o substituiu na escalação após aquele jogo em Selhurst Park, e marcou oito gols em doze jogos para justificar sua seleção, mas o jogador alemão saiu da boa fase ultimamente, não conseguindo marcar nos últimos seis.

Ele foi claramente abalado contra o Everton pelas tentativas de Yerry Mina de acabar com ele, e jogar no Lukaku mais experiente e fisicamente imponente pode ter sido o caminho para Tuchel seguir.

Mas, em vez disso, ele manteve seu agasalho, o salário de 325.000 euros (aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais) que ganhou nos últimos sete dias feito apenas em sessões de treinamento.

Esse não é um lugar sustentável para o Chelsea, principalmente devido à sua situação de propriedade, e seu relacionamento com Lukaku é um que eles precisam sair mais cedo ou mais tarde.

Uma separação de caminhos neste final de temporada também seria o melhor para todas as partes, com a GOAL sabendo que o jogador está descontente com a falta de tempo de jogo sob o comando de Tuchel e está explorando outras opções.

Um retorno à Inter tem sido apontado em muitos trimestres como sua opção preferida na Série A.

A preferência de Lukaku, no entanto, seria permanecer no Chelsea e fazer sua segunda passagem pelo clube mais bem-sucedida do que a primeira, mas ele quer o apoio da comissão técnica para permitir que isso floresça.

No entanto, parece improvável que isso aconteça enquanto Tuchel permanecer no comando, já que o técnico alemão não está disposto a adaptar seu estilo de futebol para incorporar Lukaku.

Vender o atacante logo depois que ele voltou ao clube seria uma pílula amarga para o Chelsea engolir, e eles receberiam apenas uma fração do que pagaram pelo jogador de 28 anos se vendessem no meio do ano.

Mas com a situação improvável de mudar nos últimos cinco jogos dos Blues na temporada, chegou a hora de uma decisão difícil ser tomada.