Compartilhar Siga GOAL no Google

O Chelsea sofreu uma baixa importante no setor defensivo: Maxence Lacroix deve ficar afastado pelo restante do ano. O francês sofreu uma grave lesão muscular na recente partida de copa contra o Liverpool, o que deixa o técnico Xabi Alonso com um grande problema para escalar a equipe.

Publicidade

Lesão na Copa da Liga Inglesa complica defesa do Chelsea

A partida do zagueiro terminou antes da hora, pouco antes do intervalo da eliminação para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira. Lacroix sentiu a lesão ao tentar acompanhar uma arrancada de Cody Gakpo e imediatamente avisou ao banco do Chelsea que não poderia continuar.

Segundo informações do talkSPORT, o francês sofreu uma ruptura de grau três nos músculos posteriores da coxa. Esse tipo de lesão muscular grave costuma exigir de oito a 12 semanas de recuperação, o que gera no clube o temor de que ele só volte a jogar no ano que vem.

Alonso apresenta prazo inicial de recuperação

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Alonso admitiu que seu principal defensor ficaria fora de ação nas próximas semanas. Inicialmente, o técnico espanhol descartou o zagueiro dos próximos confrontos em competições nacionais contra Manchester United e Sunderland.

“Max sofreu uma lesão e não esperamos que esteja pronto antes da pausa para as seleções”, explicou Alonso aos jornalistas. “Ele ficará algumas semanas fora.”

Publicidade Publicidade

No entanto, os exames posteriores apontaram um cenário muito pior do que a estimativa inicial do treinador. A confirmação da ruptura de grau três afasta a possibilidade de um retorno relativamente rápido após a pausa de novembro para as seleções, como Alonso esperava.

Tópicos relacionados

Desfalque duro para a defesa do Chelsea

A perda de Lacroix representa um grande problema tático para Alonso. Desde sua transferência do Crystal Palace no meio do ano, o zagueiro havia se firmado como titular absoluto.

Antes da eliminação nos pênaltis na quarta-feira, Lacroix havia passado mais tempo em campo do que qualquer outro jogador do elenco. Ele disputou os 90 minutos completos em sete dos oito primeiros jogos do Chelsea na Premier League e foi titular em todas as partidas da equipe na Copa da Liga Inglesa nesta temporada.

Publicidade

A situação da defesa se agrava com o número crescente de jogadores no departamento médico em Stamford Bridge. O lateral Reece James segue se recuperando de uma pequena cirurgia no joelho, enquanto Joao Pedro também deve ficar várias semanas afastado por um problema na coxa.

Desafio em uma sequência exigente no fim do ano

O Chelsea agora precisa encontrar uma forma de suprir a ausência do defensor mais utilizado por Alonso antes de uma exigente sequência de inverno. A previsão é que Lacroix perca cerca de 10 partidas em todas as competições.

Publicidade

A defesa reformulada por Alonso terá um teste difícil já contra o Manchester United. Mais adiante, precisará enfrentar uma pesada sequência em dezembro, com confrontos importantes contra os rivais Liverpool e Manchester City, sem seu pilar defensivo.