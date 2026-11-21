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O Manchester City continua deixando pontos pelo caminho na Premier League, depois de cair na armadilha do empate por 1 a 1 com o Fulham, que visitava o time, em um duelo que levantou muitos pontos de interrogação sobre o momento da equipe celeste, incapaz de retomar o ritmo de vitórias mesmo jogando em seu estádio e diante de sua torcida.

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No gramado do "Etihad", o time do técnico Enzo Maresca não conseguiu superar o obstáculo Fulham e ficou com apenas mais um ponto, pela 11ª rodada da Premier League, prolongando a sequência de resultados em queda que começa a lançar sombra sobre suas ambições de brigar pelas primeiras posições.

O empate não representou apenas a perda de dois pontos na corrida pelo campeonato. Trouxe também números negativos que refletem o tamanho da crise vivida pelo Manchester City, que não venceu pela quarta partida consecutiva na competição, com um empate e três derrotas, uma sequência que não acontecia desde janeiro passado.

Com o resultado, o Manchester City chegou a 22 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela, enquanto o Fulham soma 11 pontos, na 14ª posição, empatado com o Hull City, 13º colocado, mas atrás no saldo de gols.

Fulham encerra tabu histórico de 15 anos

A importância do empate não se limitou ao impacto nas contas do Manchester City: o resultado também deu ao Fulham a chance de encerrar uma das mais longas sequências de superioridade da história do futebol inglês.

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O time londrino evitou a derrota diante do Manchester City pela primeira vez desde setembro de 2011, pondo fim a uma sequência extraordinária de 20 vitórias consecutivas da equipe celeste em todas as competições, a mais longa do tipo entre dois clubes na história do futebol inglês.

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Assim, o Fulham encerrou um domínio que durava cerca de 15 anos, já que o Manchester City não conseguiu manter sua superioridade histórica. As duas equipes saíram com um ponto cada, mas com objetivos completamente diferentes.

Defesa do City continua sofrendo gols

Entre os números que aumentam a preocupação da torcida do Manchester City está o sofrimento contínuo do setor defensivo: a equipe sofreu gols em nove partidas consecutivas em todas as competições, a maior sequência do tipo desde dezembro de 2019, quando foi vazada em 10 jogos seguidos.

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Os sinais negativos não param por aí. O Manchester City sofreu o primeiro gol em quatro partidas consecutivas da Premier League, algo que não acontecia desde abril de 2012, quando a situação se repetiu em cinco jogos seguidos.

Além disso, a equipe foi para o intervalo em desvantagem no placar em quatro partidas consecutivas da Premier League, cenário que só havia ocorrido duas vezes em sua história, em outubro de 1995 e abril de 2006, o que revela o tamanho das dificuldades enfrentadas pelo time no início dos jogos.

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Fulham desperdiça pontos, e o City mantém retrospecto excepcional

Do outro lado, apesar de ter conseguido sair do Etihad com um resultado positivo, o Fulham não vive uma temporada ideal quando se trata de segurar vantagens nas partidas.

O time londrino já desperdiçou 10 pontos na Premier League nesta temporada depois de estar à frente no placar, e, nesse quesito negativo, só é superado pelo Brentford, que perdeu 11 pontos nas mesmas circunstâncias.

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Apesar do tropeço diante do Fulham, o Manchester City manteve a invencibilidade nas últimas 15 partidas da Premier League contra times londrinos, com 10 vitórias e cinco empates, desde a derrota por 2 a 0 para o Tottenham, em agosto de 2015.

No entanto, esse número positivo não foi suficiente para amenizar o impacto do empate, diante da queda nos resultados e da persistente fragilidade defensiva. O Manchester City se vê obrigado a recuperar o equilíbrio rapidamente, antes que a série de tropeços se transforme em uma crise real que ameace sua posição na briga pelo título da Premier League.