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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Muhammad Zaki
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Pesadelo do Chelsea com lesões se agrava, e Xabi Alonso dá atualização sobre o problema físico de Maxence Lacroix contra o Liverpool

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Os problemas de lesão do Chelsea se agravaram depois que Maxence Lacroix precisou deixar o campo durante o confronto com o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa. O defensor francês aparentemente sofreu um problema na parte posterior da coxa no primeiro tempo, em Anfield, aumentando as dificuldades de Xabi Alonso com um elenco já desfalcado.

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Lacroix deixa o campo mancando em Anfield

O Chelsea foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após uma disputa de pênaltis tensa. O tempo normal terminou em 1 a 1, com Morgan Rogers e Cody Gakpo marcando de pênalti. No entanto, a perda de seu imponente zagueiro será motivo de preocupação muito maior para a comissão técnica do Chelsea.

Lacroix sentiu um problema físico enquanto perseguia Gakpo pelo meio-campo, pouco depois do empate do Liverpool. Momentos depois, caiu longe da bola e precisou receber atendimento em campo antes de ser substituído por Levi Colwill. O francês caminhou lentamente até o vestiário, visivelmente incomodado, segurando a parte posterior da coxa esquerda enquanto conversava com os profissionais do departamento médico do clube.

Alonso reage a novo problema físico

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, admitiu que o clube terá de esperar para saber a gravidade do problema muscular do defensor. Após o apito final, o espanhol confirmou a suspeita inicial da equipe médica.

“É cedo demais para dizer. Provavelmente ele sentiu algo nos músculos posteriores da coxa”, disse Alonso. “Precisamos de alguns dias para avaliar qual é a lesão.”

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Problemas se acumulam em Stamford Bridge

A perda de Lacroix representa um duro golpe para a estabilidade defensiva do Chelsea. Contratado do Crystal Palace no verão, ele tem sido presença constante nesta temporada: começou como titular nas oito partidas da Premier League e atuou nos dois jogos da Copa da Liga Inglesa.

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Sua ausência agrava uma crise já grave de opções para Alonso. O clube do oeste de Londres viajou para o norte sem Joao Pedro, Jamie Gittens e Reece James, lesionados, enquanto Cole Palmer, peça fundamental da equipe, ficou fora da partida por suspensão.

Chelsea aguarda avaliação

O departamento médico do Chelsea avaliará Lacroix nos próximos dias para estabelecer um prazo preciso de recuperação. Uma ausência prolongada levaria o elenco ao limite e deixaria Alonso bastante dependente de Colwill e das demais opções para a defesa durante o intenso calendário do outono.

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O técnico agora precisa reorganizar o elenco desfalcado para superar a eliminação na copa e manter o embalo na Premier League.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.