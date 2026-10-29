Lacroix deixa o campo mancando em Anfield
O Chelsea foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após uma disputa de pênaltis tensa. O tempo normal terminou em 1 a 1, com Morgan Rogers e Cody Gakpo marcando de pênalti. No entanto, a perda de seu imponente zagueiro será motivo de preocupação muito maior para a comissão técnica do Chelsea.
Lacroix sentiu um problema físico enquanto perseguia Gakpo pelo meio-campo, pouco depois do empate do Liverpool. Momentos depois, caiu longe da bola e precisou receber atendimento em campo antes de ser substituído por Levi Colwill. O francês caminhou lentamente até o vestiário, visivelmente incomodado, segurando a parte posterior da coxa esquerda enquanto conversava com os profissionais do departamento médico do clube.
Alonso reage a novo problema físico
O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, admitiu que o clube terá de esperar para saber a gravidade do problema muscular do defensor. Após o apito final, o espanhol confirmou a suspeita inicial da equipe médica.
“É cedo demais para dizer. Provavelmente ele sentiu algo nos músculos posteriores da coxa”, disse Alonso. “Precisamos de alguns dias para avaliar qual é a lesão.”
Problemas se acumulam em Stamford Bridge
A perda de Lacroix representa um duro golpe para a estabilidade defensiva do Chelsea. Contratado do Crystal Palace no verão, ele tem sido presença constante nesta temporada: começou como titular nas oito partidas da Premier League e atuou nos dois jogos da Copa da Liga Inglesa.
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Sua ausência agrava uma crise já grave de opções para Alonso. O clube do oeste de Londres viajou para o norte sem Joao Pedro, Jamie Gittens e Reece James, lesionados, enquanto Cole Palmer, peça fundamental da equipe, ficou fora da partida por suspensão.
Chelsea aguarda avaliação
O departamento médico do Chelsea avaliará Lacroix nos próximos dias para estabelecer um prazo preciso de recuperação. Uma ausência prolongada levaria o elenco ao limite e deixaria Alonso bastante dependente de Colwill e das demais opções para a defesa durante o intenso calendário do outono.
O técnico agora precisa reorganizar o elenco desfalcado para superar a eliminação na copa e manter o embalo na Premier League.