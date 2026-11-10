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Mohamed Saeed
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Pesadelo de Zinedine Zidane com lesões se agrava! Aurelien Tchouameni sofre novo revés, e França se preocupa com a condição física do meio-campista do Real Madrid

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O técnico da França, Zinedine Zidane, enfrenta dificuldades crescentes para definir a equipe em Clairefontaine após uma nova preocupação com a condição física de Aurelien Tchouameni. O volante do Real Madrid não conseguiu completar o treino de terça-feira, deixando a comissão técnica da seleção apreensiva quanto à sua disponibilidade para os próximos jogos da Liga das Nações.

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Crise de lesões atinge Clairefontaine

A data Fifa rapidamente se transformou em uma dor de cabeça para Zidane por causa das condições físicas do elenco, enquanto ele se prepara para jogos decisivos contra Itália e Turquia. O jogador do Real Madrid Tchouameni é o nome de maior destaque a passar por uma avaliação médica após não conseguir concluir uma atividade tática na base da seleção.

Segundo l'équipe, o jogador de 26 anos enfrenta uma lesão na região púbica, mais um revés para quem tem tido dificuldades para manter a regularidade após uma série de problemas físicos no último ano.

A possível ausência de Tchouameni seria um golpe significativo para os planos de Zidane no meio-campo. O volante não joga pela França desde a decepcionante derrota para a Espanha na semifinal da Eurocopa e já havia ficado fora das convocações de setembro e outubro porque Zidane considerava que ele ainda não estava totalmente recuperado de um problema no pé. O novo revés chega em um momento no qual o treinador busca estabilidade, mas vê seu elenco ser reduzido por uma crise persistente de lesões em Clairefontaine durante esta data Fifa.

Aumenta o número de desfalques da França

Tchouameni está longe de ser a única preocupação da equipe médica francesa nesta semana. O elenco já foi desfalcado pelas saídas do defensor Pierre Kalulu, da Juventus, e do atacante Marcus Thuram, da Inter. Thuram, que chegou com a expectativa de comandar o ataque, precisou deixar o grupo após não conseguir superar um problema persistente na musculatura posterior da coxa direita, sofrido quando atuava por seu clube. Esses desfalques obrigaram Zidane a recorrer à nova geração de talentos franceses antes do que talvez tivesse planejado para essas partidas.

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A situação do jogador do Real Madrid segue delicada, e novos exames estão marcados para determinar se ele poderá permanecer com o grupo. Zidane já havia adotado cautela com o volante, afirmando que era preferível que ele ficasse em Madri durante convocações anteriores para garantir a recuperação completa de problemas prévios nos adutores. A recorrência desses problemas físicos preocupa cada vez mais clube e seleção, como observou L'Equipe após o incidente mais recente em um treino, que voltou a afastar o jogador na noite de terça-feira.

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Zidane é obrigado a adaptar a tática

Com vários jogadores experientes indisponíveis, a comissão técnica francesa é obrigada a acelerar seus planos de transição. A perda de experiência no eixo central da equipe, da defesa à posição de volante, coloca enorme pressão sobre os demais jogadores do elenco para que tenham bom desempenho diante de adversários de alto nível. A França viajará a Milão para enfrentar a Itália na quinta-feira, antes de receber a Turquia no domingo. Isso deixa Zidane com pouquíssimo tempo para reorganizar a escalação titular ou passar novas orientações táticas aos substitutos.

Se os exames de imagem confirmarem que Tchouameni precisará ficar afastado, ele provavelmente voltará à capital espanhola para receber tratamento especializado sob a supervisão do departamento médico do Real Madrid. Para Zidane, o foco continua sendo enfrentar uma difícil sequência de dois jogos pela Liga das Nações enquanto administra um elenco cada vez mais desfalcado.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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