Pesadelo de Zinedine Zidane com lesões se agrava! Aurelien Tchouameni sofre novo revés, e França se preocupa com a condição física do meio-campista do Real Madrid

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O técnico da França, Zinedine Zidane, enfrenta dificuldades crescentes para definir a equipe em Clairefontaine após uma nova preocupação com a condição física de Aurelien Tchouameni. O volante do Real Madrid não conseguiu completar o treino de terça-feira, deixando a comissão técnica da seleção apreensiva quanto à sua disponibilidade para os próximos jogos da Liga das Nações.

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Crise de lesões atinge Clairefontaine

A data Fifa rapidamente se transformou em uma dor de cabeça para Zidane por causa das condições físicas do elenco, enquanto ele se prepara para jogos decisivos contra Itália e Turquia. O jogador do Real Madrid Tchouameni é o nome de maior destaque a passar por uma avaliação médica após não conseguir concluir uma atividade tática na base da seleção.

Segundo l'équipe, o jogador de 26 anos enfrenta uma lesão na região púbica, mais um revés para quem tem tido dificuldades para manter a regularidade após uma série de problemas físicos no último ano.

A possível ausência de Tchouameni seria um golpe significativo para os planos de Zidane no meio-campo. O volante não joga pela França desde a decepcionante derrota para a Espanha na semifinal da Eurocopa e já havia ficado fora das convocações de setembro e outubro porque Zidane considerava que ele ainda não estava totalmente recuperado de um problema no pé. O novo revés chega em um momento no qual o treinador busca estabilidade, mas vê seu elenco ser reduzido por uma crise persistente de lesões em Clairefontaine durante esta data Fifa.

Aumenta o número de desfalques da França

Tchouameni está longe de ser a única preocupação da equipe médica francesa nesta semana. O elenco já foi desfalcado pelas saídas do defensor Pierre Kalulu, da Juventus, e do atacante Marcus Thuram, da Inter. Thuram, que chegou com a expectativa de comandar o ataque, precisou deixar o grupo após não conseguir superar um problema persistente na musculatura posterior da coxa direita, sofrido quando atuava por seu clube. Esses desfalques obrigaram Zidane a recorrer à nova geração de talentos franceses antes do que talvez tivesse planejado para essas partidas.

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A situação do jogador do Real Madrid segue delicada, e novos exames estão marcados para determinar se ele poderá permanecer com o grupo. Zidane já havia adotado cautela com o volante, afirmando que era preferível que ele ficasse em Madri durante convocações anteriores para garantir a recuperação completa de problemas prévios nos adutores. A recorrência desses problemas físicos preocupa cada vez mais clube e seleção, como observou L'Equipe após o incidente mais recente em um treino, que voltou a afastar o jogador na noite de terça-feira.

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Zidane é obrigado a adaptar a tática

Com vários jogadores experientes indisponíveis, a comissão técnica francesa é obrigada a acelerar seus planos de transição. A perda de experiência no eixo central da equipe, da defesa à posição de volante, coloca enorme pressão sobre os demais jogadores do elenco para que tenham bom desempenho diante de adversários de alto nível. A França viajará a Milão para enfrentar a Itália na quinta-feira, antes de receber a Turquia no domingo. Isso deixa Zidane com pouquíssimo tempo para reorganizar a escalação titular ou passar novas orientações táticas aos substitutos.

Se os exames de imagem confirmarem que Tchouameni precisará ficar afastado, ele provavelmente voltará à capital espanhola para receber tratamento especializado sob a supervisão do departamento médico do Real Madrid. Para Zidane, o foco continua sendo enfrentar uma difícil sequência de dois jogos pela Liga das Nações enquanto administra um elenco cada vez mais desfalcado.