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O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, defendeu a escolha do goleiro Robin Risser, do RC Lens, em vez de Jean Butez, do Como, para sua lista de 23 jogadores. A decisão veio logo após Risser sofrer nove gols contra o Como de Butez, em uma partida que Zidane classificou como anormal.

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Zidane convoca Risser após pesadelo de 9 a 1 na Champions League

O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, anunciou a lista de 23 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA, contra Itália e Turquia. A convocação que mais chamou a atenção foi a de Robin Risser, goleiro do RC Lens, chamado no lugar de Jean Butez, do Como.

A decisão veio logo após Risser viver uma noite de pesadelo na Champions League, no Stade Bollaert-Delelis.

Risser sofreu nove gols na vitória histórica do Como de Cesc Fabregas por 9 a 1, com Butez como titular no gol do clube italiano.

Zidane chama goleada por 9 a 1 de “anormal” e apoia Risser

Ao comentar a pesada derrota na Champions League, Zidane analisou a partida com cautela e explicou por que escolheu Risser em vez de Butez.

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“Vi uma partida anormal, tanto pelo resultado quanto pela maneira como foi jogada. Há uma equipe [Como] que foi extremamente eficiente e outra [Lens] que é bastante boa, com jogadores que fazem coisas muito bonitas, mas que, nessa partida, foram neutralizados e perderam a concentração”, observou Zidane.

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“Na primeira convocação, Robin [Risser] estava nos planos, mas se machucou, e chamamos Jean [Butez], que cumpriu muito bem seu papel e é um cara ótimo”, acrescentou o campeão da Copa do Mundo de 1998. “Para esta convocação, eu queria ver Robin, e Fabien [Barthez] também.”

Hierarquia dos goleiros segue indefinida, com Barthez participando da decisão

Zidane esclareceu que, embora o titular Mike Maignan continue sendo a primeira opção, ainda não está definida a disputa entre Guillaume Restes, do Toulouse, e Risser pelas vagas de reservas.

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“Não posso dizer isso agora. O objetivo era montar nossa lista; vamos conversar com Fabien e tomar nossa decisão”, afirmou Zidane sobre quem ocupará os postos de segundo e terceiro goleiros.

Risser integra a lista de 23 jogadores ao lado dos meio-campistas Aurelien Tchouameni e Warren Zaire-Emery, que retornam à seleção, e do capitão do Como, Lucas Da Cunha, autor do quarto gol naquela goleada por 9 a 1.

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França busca vaga nas quartas de final da Liga das Nações

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Em posição favorável após três vitórias e um empate, a França busca garantir sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações, previstas para março de 2027.

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Zidane e o preparador de goleiros Fabien Barthez trabalharão de perto com Risser para recuperar sua confiança após a dolorosa noite europeia contra o Como.