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O defensor do RC Lens, Ruben Aguilar, admitiu que o elenco ficou “chocado, entristecido e desanimado” após sofrer nove gols contra o Como. Apesar de marcar o único gol de sua equipe, o francês reconheceu que o plano tático foi desmantelado em uma noite angustiante no Stade Bollaert-Delelis.

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Aguilar tenta assimilar pesadelo de nove gols

O defensor Ruben Aguilar, do RC Lens, encarou a dura realidade de uma noite europeia angustiante no Stade Bollaert-Delelis. A defesa da equipe de Yannick Cahuzac foi completamente desmontada pelo ataque implacável do Como: sofreu três gols antes do intervalo e mais seis em um segundo tempo catastrófico.

A derrota por 9 a 1 representou uma das atuações defensivas mais dolorosas da história recente das competições continentais.

Nem mesmo o único gol do Lens, marcado por Aguilar aos 67 minutos, serviu de consolo para o lateral-direito de 33 anos.

Francês admite que elenco ficou completamente abalado

Após o apito final, visivelmente abalado, Aguilar descreveu a sensação de impotência enquanto o Como atravessava a defesa da casa à vontade. “Tínhamos um plano de jogo, mas não conseguimos executá-lo. Eles atravessaram nossa defesa e tudo aconteceu muito rápido”, confessou Aguilar.

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O experiente defensor expôs o impacto emocional da goleada no vestiário.

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“Vamos voltar ao trabalho rapidamente. Estamos todos chocados, tristes e desanimados. Isso faz parte da vida de um jogador de futebol de alto nível”, afirmou.

Defensor diz que elenco deve assumir responsabilidade pelo vexame em casa

Sofrer nove gols diante da própria torcida deixou uma marca profunda, mas Aguilar insistiu que os jogadores precisam assumir a responsabilidade pelo colapso defensivo. “Nove gols em casa: temos que aceitar isso e assumir a responsabilidade”, declarou o defensor, sem rodeios.

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O Lens teve dificuldades para conter Anastasios Douvikas, autor de três gols, enquanto Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e Matteo Papaccioli também superaram a defesa.

“Vamos dar tudo de nós quando voltarmos a este estádio magnífico no domingo”, acrescentou Aguilar.

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Lens precisa se recuperar mentalmente antes de voltar a campo no domingo

Assimilar os nove gols sofridos colocará à prova a força mental do elenco de Cahuzac antes do retorno imediato às competições nacionais.

Aguilar e os demais defensores precisam reorganizar rapidamente o sistema defensivo para evitar que esse colapso europeu tenha efeitos duradouros.

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O Lens disputa sua próxima partida no domingo, no Stade Bollaert-Delelis, onde os jogadores esperam dar uma resposta rápida à torcida.