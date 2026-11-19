Meio-campista encerra participação pela seleção no intervalo da vitória sobre a Bolívia
O Equador teve uma pausa para as seleções bem-sucedida sob o comando do novo técnico Marcelo Gallardo, com vitórias consecutivas por 2 a 0 em amistosos contra a Costa Rica e a Bolívia. Depois de jogar 84 minutos no sábado, Caicedo foi mantido entre os titulares para o confronto de terça-feira contra a Bolívia.
No entanto, o jogador de 25 anos não voltou para o segundo tempo após pedir para ser substituído no intervalo. Com os compromissos pelo clube recomeçando no fim de semana, o meio-campista preferiu não correr riscos desnecessários ao começar a se sentir mal.
Caicedo prioriza recuperação para voltar ao clube após passar mal
Em entrevista a jornalistas após a vitória de terça-feira, o meio-campista de 25 anos explicou por que pediu para sair no intervalo. Ele confirmou que a saída antecipada se deveu aos seus próximos compromissos pelo clube.
"Não, eu não estava me sentindo muito bem, então pedi para sair, porque sei que tenho outro compromisso com meu clube", disse Caicedo aos jornalistas. "Vou tentar chegar lá o mais rápido possível e me recuperar."
Problemas físicos recorrentes acompanham boa sequência pelo clube
A preocupação mais recente com Caicedo se soma a uma temporada já prejudicada por problemas físicos recorrentes. Depois de ficar fora da estreia do Chelsea na Premier League contra o Fulham, ele sofreu uma lesão na panturrilha apenas 14 minutos após entrar em campo contra seu ex-clube, o Brighton, e desfalcou a equipe nos três jogos seguintes.
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Embora o jogador de 25 anos tenha se recuperado e começado como titular as últimas cinco partidas do Chelsea na primeira divisão, ele chegou à pausa para as seleções com dúvidas sobre sua condição física antes de enfrentar o Sunderland. Ao falar sobre sua carga de jogos no início da pausa, Caicedo admitiu que vinha superando o cansaço para representar seu país.
"[Estou] um pouco cansado, com alguns pequenos problemas, mas estou aqui porque é a minha seleção e o que mais importa para mim é estar aqui, com a minha gente, com o meu Equador", disse ele. "Estou fazendo um grande esforço para estar aqui e estou feliz por isso."
Caicedo corre contra o tempo antes do duelo de sábado com o Leeds
O Chelsea tem pouco tempo para se preparar para defender o quinto lugar na primeira divisão inglesa contra o Leeds United na tarde de sábado. Caicedo só deve voltar a treinar com o elenco na sexta-feira, o que pode deixar o volante com apenas uma sessão para mostrar que está pronto.
Com pouco tempo de recuperação antes do fim de semana, o Chelsea terá de decidir em cima da hora se o equatoriano está em condições de ampliar sua sequência de cinco jogos consecutivos como titular no campeonato.