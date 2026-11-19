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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, aguarda com preocupação notícias sobre a condição física de Moises Caicedo, depois que o jogador do Equador revelou ter pedido para ser substituído no intervalo durante a pausa para as seleções. O ex-jogador do Brighton lida com uma série de pequenos problemas físicos enquanto o Chelsea se prepara para voltar a jogar pela Premier League.

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Meio-campista encerra participação pela seleção no intervalo da vitória sobre a Bolívia

O Equador teve uma pausa para as seleções bem-sucedida sob o comando do novo técnico Marcelo Gallardo, com vitórias consecutivas por 2 a 0 em amistosos contra a Costa Rica e a Bolívia . Depois de jogar 84 minutos no sábado, Caicedo foi mantido entre os titulares para o confronto de terça-feira contra a Bolívia.

No entanto, o jogador de 25 anos não voltou para o segundo tempo após pedir para ser substituído no intervalo. Com os compromissos pelo clube recomeçando no fim de semana, o meio-campista preferiu não correr riscos desnecessários ao começar a se sentir mal.

Caicedo prioriza recuperação para voltar ao clube após passar mal

Em entrevista a jornalistas após a vitória de terça-feira, o meio-campista de 25 anos explicou por que pediu para sair no intervalo. Ele confirmou que a saída antecipada se deveu aos seus próximos compromissos pelo clube .

"Não, eu não estava me sentindo muito bem, então pedi para sair, porque sei que tenho outro compromisso com meu clube", disse Caicedo aos jornalistas. "Vou tentar chegar lá o mais rápido possível e me recuperar."

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Problemas físicos recorrentes acompanham boa sequência pelo clube

A preocupação mais recente com Caicedo se soma a uma temporada já prejudicada por problemas físicos recorrentes. Depois de ficar fora da estreia do Chelsea na Premier League contra o Fulham, ele sofreu uma lesão na panturrilha apenas 14 minutos após entrar em campo contra seu ex-clube, o Brighton , e desfalcou a equipe nos três jogos seguintes.

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Embora o jogador de 25 anos tenha se recuperado e começado como titular as últimas cinco partidas do Chelsea na primeira divisão, ele chegou à pausa para as seleções com dúvidas sobre sua condição física antes de enfrentar o Sunderland. Ao falar sobre sua carga de jogos no início da pausa, Caicedo admitiu que vinha superando o cansaço para representar seu país.

"[Estou] um pouco cansado, com alguns pequenos problemas, mas estou aqui porque é a minha seleção e o que mais importa para mim é estar aqui, com a minha gente, com o meu Equador", disse ele. "Estou fazendo um grande esforço para estar aqui e estou feliz por isso."

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Caicedo corre contra o tempo antes do duelo de sábado com o Leeds

O Chelsea tem pouco tempo para se preparar para defender o quinto lugar na primeira divisão inglesa contra o Leeds United na tarde de sábado. Caicedo só deve voltar a treinar com o elenco na sexta-feira, o que pode deixar o volante com apenas uma sessão para mostrar que está pronto.

Com pouco tempo de recuperação antes do fim de semana, o Chelsea terá de decidir em cima da hora se o equatoriano está em condições de ampliar sua sequência de cinco jogos consecutivos como titular no campeonato.