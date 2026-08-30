O Barcelona enfrenta um pesadelo amargo, que pode impedi-lo de aproveitar um dos jogadores mais destacados que contratou neste verão.

O Barcelona anunciou a contratação de Dominik Livakovic, em uma transferência de certa forma surpreendente, já que a direção esportiva não pretendia inicialmente reforçar a posição de goleiro.

Mas Deco, o diretor esportivo, quis antecipar-se aos acontecimentos e garantir um substituto para Szczesny na temporada 2027/2028, assim que terminasse o contrato do goleiro polonês.

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No entanto, o plano inicial mudou devido à possibilidade de haver necessidade de um goleiro para esta temporada, especialmente porque Szczesny tem 36 anos, e sua condição física para partidas de alto nível está em dúvida.

Por isso, foi contratado Livakovic, o experiente goleiro de 31 anos, que defendeu o gol da Croácia na última Copa do Mundo.

De acordo com o jornal "Marca", o problema reside nas regras do fair play financeiro do Barcelona, e por isso, apesar do anúncio oficial de sua contratação, o clube catalão não registrou Livakovic em seus registros. Atualmente, a lista do Campeonato Espanhol conta apenas com três goleiros: Joan Garcia, Szczesny e Eder Aller, e não há qualquer menção ao goleiro croata.

O Barcelona vai adiar o registro de Livakovic até o último momento, e o clube acredita que obterá a aprovação necessária por meio das regras do fair play financeiro, mas não está totalmente certo disso.

O assunto dependerá das próximas movimentações da equipe e da disponibilidade de um espaço para ele na folha salarial, e apesar de a transferência de Gabriel Jesus não ser cara, ela afetará o orçamento do clube.

Se, no fim das contas, não for possível registrá-lo, voltará a valer o plano original, ou seja, Livakovic será emprestado antes de se juntar ao Barcelona no início da temporada 2027/2028.

Ainda assim, o clube permanece otimista e confiante na possibilidade de registrá-lo neste ano.

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