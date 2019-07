PES revela capa da edição 2020: Messi e mais três jogadores são os destaques

Lionel Messi, Serge Gnabry, Miralem Pjanić e Scott McTominay são destaques da capa do PES 2020

Nesta terça-feira (30), foi divulgado a nova capa do PES 2020. A Konami, produtora do jogo, escolheu quatro atletas para estampar a capa do game: Lionel Messi, Serge Gnabry, Miralem Pjanić e Scott McTominay.

Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020, which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku — eFootball PES (@officialpes) July 30, 2019

Os jogadores que fazem parte da capa da nova edição pertencem ao clubes com parcerias com a Konami: , de Munique, e , respectivamente.

A Juventus, por sua vez, tem exclusividade com o PES 2020 e não terá versão no concorrente FIFA 2020 conforme os outros clubes citados acima.

A capa será a mesma para as versões de PS4 e Xbox One. O jogo está previsto para ser lançado em 10 de setembro na Europa, Américas e Ásia. A demo já se encontra disponível.

FIFA 20

Na última sexta-feira (26), a EA Sports divulgou quais serão os rostos das capas da nova versão do jogo virtual do FIFA 20. Eden Hazard, do Real Madrid, e Virgil van Dijk, do Liverpool, vão ser os responsáveis por aparecer nesta edição do game.

A data prevista para o lançamento do FIFA 20 será em 27 de setembro de 2019. Mas para aqueles que compraram as edições Champions ou Ultimate terão acesso antecipado a partir do dia 24 de setembro de 2019.

O jogo terá diferentes preços para as versões de PC, Xbox One e PlayStation 4, e ainda terá novidades nas cobranças de pênalti e falta.