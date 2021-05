PES 2021: Konami distribui carta de Cristiano Ronaldo na versão Mobile

Em comemoração aos 4 anos do lançamento de PES Mobile, empresa liberou o craque português para jogadores do game

PES Mobile, versão para celulares do jogo de futebol da Konami, está comemorando seu quarto aniversário de lançamento, e para celebrar, a empresa japonesa está presenteando os jogadores com uma versão especial de ninguém menos que Cristiano Ronaldo.

A edição “Iconic Moment” (Jogada Histórica) do craque da Juventus tem nível 97, e pode reforçar o time de novos e antigos jogadores do game, no modo similar ao myClub, onde o objetivo é montar a sua equipe e disputar ligas online.

Para comemorar o 4º aniversário do PES MOBILE, todos os usuários irão ganhar uma nova versão do Cristiano Ronaldo na #IconicMomentSeries GRÁTIS 🤖🔥



Venha comemorar com a gente no #PES2021! 🥳🎉

Para conseguir o jogador, basta baixar, instalar e fazer login no PES Mobile até o próximo dia 12 de julho. O presente será entregue automaticamente em sua conta do jogo, mas é necessário antes fazer um cadastro.

Além da versão para celulares, PES 2021 também está disponível para PC, PS4 e Xbox One, além de rodar nos novos PS5 e Xbox Series X/S. Na última semana o jogo recebeu a atualização com elencos e uniformes da Euro 2020, que é exclusiva no game.