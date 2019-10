PES 2020 divulga estádios brasileiros e provoca polêmica com São Januário; veja as reações

Em sua conta oficial no Twitter, a Konami divulgou detalhes dos estádios de times brasileiros no novo game

Jogar “na casa” de seu clube de coração sempre foi um desejo dos players de todo o . Isso explica, entre outros fatores, o sucesso do tradicional “Bomba Patch”, que trazia arenas modificadas para representar estádios como o Maracanã, o Morumbi e o Mineirão. Agora, depois de um acordo comercial, a versão de 2020 do PES não só irá contar com vários grandes clubes do futebol brasileiro mas também já irá trazer suas “casas”. E o melhor: com gráficos ultramodernos e hiperrealistas.

A Konami divulgou, em sua conta oficial brasileira no Twitter, o design de vários estádios tradicionais do nosso futebol. Extremamente detalhados, internautas ficaram surpreendidos com a qualidade e o cuidado que a desenvolvedora teve ao criar as arenas. No entanto, um dos designs causou um alvoroço nas redes sociais. Torcedores do elogiaram muito a fidelidade com que São Januário foi retratado, mas também apontaram algo que estava faltando: as favelas, presentes no entorno do estádio, “apagadas” no game.

Os palcos do futebol brasileiro estão um espetáculo no #eFootballPES2020 😍🎮🏟️ Segue o fio e conta para a gente qual é o seu preferido!#PlayingIsBelieving — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

Confira os designs:

São Januário (Vasco)

Alguém disse Vasco? São Januário foi recriado nos mínimos detalhes no #eFootballPES2020 💢@VascodaGama pic.twitter.com/X03ruAfnBb — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

O @PES_Brasil divulgou as reproduções que fez de estádios brasileiros. Mas parece que o entorno de São Januário foi, digamos, "maquiado", foi não? Cadê o Morro do Tuiuti que tava ali?? 🤔pic.twitter.com/hVeuarxCvY — NA BANCADA 🏴🥁 (@NaBancada_) October 11, 2019

Beira-Rio ( )

O Estádio Beira-Rio, casa do @SCInternacional, imponente até nos gramados virtuais do #eFootballPES2020 🇦🇹 pic.twitter.com/FIyNbq4mkU — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

Morumbi ( )

Fica ainda mais legal jogar com o @SaoPauloFC no histórico Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi 🎮🏟️ pic.twitter.com/EINtXPnw2n — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

Maracanã ( )

Os jogos do @Flamengo ficam ainda mais emocionantes no icônico Maracanã ⚫🔴 pic.twitter.com/TfIw1Js5Ux — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

Allianz Parque ( )

Uma arena espetacular 🐷💚 O @allianzparque está dando um show no #eFootballPES2020 junto com o @Palmeiras pic.twitter.com/1E1cUI0hbI — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

Mineirão ( )

Um estádio CABULOSO! É bom demais jogar no Mineirão no #eFootballPES2020 🔵⚪️🦊 @Cruzeiro pic.twitter.com/E45hldIItC — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

Vila Belmiro ( )

A vila mais famosa do Brasil não poderia ficar de fora do #eFootballPES2020! 🦈 @SantosFC pic.twitter.com/L1KKZmwzcP — eFootball PES Brasil (@PES_Brasil) October 11, 2019

Arena (Corinthians)