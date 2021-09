Peru x Uruguai: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quinta-feira (2), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Lima, o Peru recebe o Uruguai, no estádio Nacional, a partir das 22h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida não terá transmissão para o Brasil. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Peru x Uruguai DATA Quinta-feira, 2 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Nacional de Lima, Lima - PER HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Viña deve ser titular na Celeste / Foto: Getty

A partida não será transmitida para o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PERU

Lanterna das eliminatórias, o Peru precisa somar pontos para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

O técnico Ricardo Gareca não tem problemas na equipe principal e deve contar com jogadores como Gallese, Advincula, Lapadula, além de Ruidiaz e Paolo Guerrero, que podem iniciar no banco de reservas.

Provável escalação do Peru: Gallese; Advincula, Santamaria, Callens, Lopez; Tapia, Yotun; Carrillo, Pena, Cueva; Lapadula.

URUGUAI

Com oito pontos, o Uruguai vai a campo em busca de uma vitória que o deixaria dentro do grupo de classificação à Copa do Mundo.

🥇Equipo ganador del fútbol informal celeste previo al viaje a Lima. pic.twitter.com/RHvzcDfmf7 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 1, 2021

A Celeste sofreu um desfalque de última hora: Suárez, com lesão no joelho, não se juntou ao elenco, além de Cavani, que não foi liberado por atuar na Premier League. Desta forma, Jonathan Rodriguez e Maxi Gomez serão as esperanças de gol da equipe de Oscar Tabarez, equanto Arrascaete pode receber uma oportunidade entre os titulares.

.Provável escalação do Uruguai: Muslera; Gonzalez, Gimenez, Godin, Vina; Valverde, Vecino, Bentacour; Arrascaeta; Rodriguez, Gomez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 3 x 2 Peru Copa América 9 de julho de 2021 Brasil 1 x 0 Peru Copa América 5 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Peru x Venezuela Eliminatórias 5 de setembro de 2021 22h (de Brasília) Brasil x Peru Eliminatórias 9 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 0 (2) x (4) 0 Colômbia Copa América 3 de julho de 2021 Uruguai 1 x 0 Paraguai Copa América 28 de junho de 2021

Próximas partidas