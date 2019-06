Peru volta a testar o Brasil sem Neymar três anos após eliminação histórica

Em 2016, na Copa América Centenário, Guerrero e companhia eliminaram o Brasil e derrubaram Dunga do comando da seleção.

Rival do neste sábado, o não é só o último confronto da primeira fase da , ou o time que ameaça o primeiro lugar da seleção no Grupo A. Para parte significativa deste elenco, Guerrero e companhia são uma espécie de trauma, uma história mal resolvida que marcou um dos momentos mais baixos do Brasil nos últimos dez anos, justamente o único em que o time verde-amarelo tentou sobreviver sem Neymar.

Foi contra o Peru, no último duelo da primeira fase da Copa América 2016, que Dunga fez o último jogo de sua segunda passagem como treinador da seleção. O Brasil, que havia empatado com o e goleado o Haiti, caiu diante da seleção andina com um gol de mão e foi eliminado na primeira fase da Copa América, uma vergonha até para uma equipe sem Neymar, seu principal astro, poupado para a Olimpíada que ocorreria em algumas semanas.

Se o Brasil é de Neymar desde 2010, essa foi a primeira vez que o time realmente tentou viver sem seu dono. Foi a primeira vez que o craque maior foi ausência deliberada. Em 2014, lesionado, e 2015, suspenso, o atacante esteve fora à revelia dos treinadores de ocasião e durante o torneio. Era a chance de encontrar novos protagonistas enquanto o principal jogador era poupado para a prioridade do ano.

O 1 a 0 em Boston, EUA, no fim, acabou sendo um dos pontos mais baixos de uma década anormalmente ruim para o Brasil. Do elenco atual de Tite, seis jogadores eram titulares naquele dia: Alisson, Daniel Alves, Miranda, Filipe Luís, Coutinho e Willian.

Mais artigos abaixo

“Eu estava lá, assistindo do banco, estava presente, sei como foi. São detalhes que fazem diferença nesses momentos importantes e decisivos. A gente tentou de tudo, martelou, acabou tomando um gol de mão”, disse Marquinhos, hoje titular com Tite, sobre aquela lembrança.

A ausência de Neymar deste ano é mais ocasional, relacionada à lesão que o camisa 10 sofreu de última hora. Só que o tempo que Tite teve para preparar o time faz com que essa Copa América também tenha ares de experiência, com críticos e torcida em busca de novos protagonistas.

A situação, claro, não é a mesma. Embora tenha os mesmos quatro pontos de 2016, o Brasil lidera o grupo A e dificilmente perde a vaga no mata-mata. Para passar em primeiro, provavelmente bastará apenas um empate com Guerrero e companhia. Só que o reencontro não deixa de ser um teste para quem reprovou nesta prova há três anos.