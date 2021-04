Peru veta treinos de São Paulo e Palmeiras antes de jogos na Libertadores

Instituto Peruano do Esporte (IPD) responde negativamente solicitação da Federação Peruana de Futebol (FPF) para atividades de clubes brasileiros

São Paulo e Palmeiras estão vetados de treinar antes de seus jogos no Peru pela Copa Libertadores contra Sporting Cristal e Universitario, respectivamente. O Instituto Peruano do Esporte (IPD, em espanhol) negou a solicitação da Federação Peruana de Futebol (FPF) para liberação das atividades das equipes brasileiras antes da estreia na competição continental.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal teve acesso a um documento do IPD datado de hoje (19) com a proibição dos treinos de São Paulo e Palmeiras, por meio do jornalista peruano David Hidalgo Jiménez.

Trechos do documentos dizem o seguinte:

"em atenção (...) a solicitação para os treinamentos dos clubes São Paulo e Palmeiras nas instalações da Videna antes dos jogos com Universitario e Sporting Cristal, a fim de assinalar o seguinte: (...) se emite opinião não favorável para autorização dos treinamentos solicitados devido a violarem a finalidade de implantação de bolhas sanitárias e de bioseguridade e pôr em risco tanto os times visitantes como as pessoas envolvidas nos traslados e organização das partidas".

O protocolo sanitário do Peru tem especificações para times brasileiros: as equipes estão autorizadas a jogar e não podem fazer treinamentos nem reconhecimento de gramado. As delegações devem ir do aeroporto direto ao hotel. No dia do jogo, do hotel ao estádio, posteriormente novamente ao hotel e por fim ao aeroporto para retornar ao Brasil.

O São Paulo viajou em voo fretado no último domingo para Lima, onde está concentrado. O treino estava marcado para 18h (de Brasília, 16h no horário local) desta terça-feira. Se não receber uma autorização expressa das autoridades sanitárias, o São Paulo não sairá do hotel. O local onde a delegação está concentrada tem policiais posicionados na frente.

O Tricolor enfrentará o Sporting Cristal nesta terça-feira (20), às 21h30, no estádio Nacional. O Palmeiras, por sua vez, encara o Universitario na quarta-feira (21), às 21h, no estádio Monumental. A delegação alviverde treinou nesta segunda-feira na Academia de Futebol e viaja ao longo do dia.