Peru suspende, volta atrás e Sporting Cristal x Flamengo está confirmado

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, marcada para esta terça-feira (05) no Estádio Nacional, em Lima, chegou a ser suspensa pelo Governo do Peru, mas uma mudança de última hora garantiu a realização do evento. Há uma mudança de horário, no entanto: inicialmente marcada para acontecer às 21h30 (horário de Brasília), o jogo da rodada de estreia da Copa Libertadores foi remarcado para às 22h.

A indefinição se dá em função da onda de protestos contra o governo de Pedro Castillo que assola o país nos últimos dias. Na madrugada de hoje, o chefe de estado havia decretado toque de recolher na capital entre as 2h até às 23h59 desta terça - a partida estava agendada para às 19h30 no horário local. Desde o início da manhã, a Conmebol se movimentou pela realização do jogo.

Ao lado do Sporting Cristal, a entidade máxima do futebol negociou com o governo peruano e teve garantia de que a partida poderia ser disputada de portões fechados. Ao longo do dia, no entanto, os peruanos saíram as ruas e começaram a protestar contra o toque de recolher e pedindo a renúncia do presidente.

Presidente do Peru acaba de suspender o toque de recolher pic.twitter.com/VG3spCtF1R — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 5, 2022

Castillo então, decidiu pela suspensão do jogo, em nota divulgada no final da tarde no Brasil. A justificativa é de que não haveriam condições de oferecer segurança suficiente para as equipes nem mesmo com os portões fechados por conta das manifestações nas ruas. Minutos depois, no entanto, o presidente peruano optou pela anulação do toque de recolher, e a partida voltou a ser confirmada pela Conmebol, num novo horário.

Com a nova atualização, a tendência é que a Conmebol não encontre novos empecilhos para as partidas marcadas em solo peruano nesta semana: além de Sporting Cristal x Flamengo, o Alianza Lima recebe o River Plate também pela Libertadores (quarta, 21h), enquanto o São Paulo visita o Ayacucho em sua estreia pela Copa Sul-Americana (quinta, 21h30).

