Perto de renovar com o Palmeiras, Gustavo Gómez alcança marca inédita na Libertadores

Embora seja zagueiro, Gustavo Gómez voltou a ser decisivo no outro lado do campo. Na última quarta-feira (19), o paraguaio marcou de cabeça o gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que garantiu a classificação alviverde para as quartas de final da Copa Libertadores. O capitão aproveitou cobrança de escanteio de Jhon Arias para balançar as redes e reforçar, mais uma vez, seu peso na história do clube e da competição.

O gol também colocou Gómez diante de uma marca inédita na Copa Libertadores. O defensor se tornou o primeiro jogador da história do torneio a marcar em nove edições consecutivas.

O feito de balançar as redes em oito edições seguidas já pertencia exclusivamente ao paraguaio, marco que aconteceu na temporada passada, ao balançar as redes contra o Universitario, nas oitavas. Com isso, Gómez superou o equatoriano Alberto Spencer, maior artilheiro da história da competição, com 54 gols em 87 partidas, que havia marcado em sete edições consecutivas. Agora, com o gol diante do Cerro, o palmeirense chegou a 15 bolas na rede na Libertadores.

A atuação acontece justamente enquanto o Palmeiras finaliza os trâmites para renovar o contrato de seu capitão. Atualmente vinculado ao clube até o fim de 2027, Gómez está perto de assinar uma extensão por mais três anos, o que levaria o novo vínculo até 2030. A renovação é tratada internamente como muito bem encaminhada, e a diretoria prepara um anúncio especial para oficializar a permanência de um dos principais líderes da era recente do Verdão.

Após a classificação contra o Cerro Porteño, Gómez falou sobre a relação construída com o Palmeiras e minimizou a importância da assinatura do novo contrato, deixando claro que sua intenção é continuar no clube. "Estou feliz no Palmeiras. Tudo o que construímos ao longo desse tempo... Eu tenho uma ligação muito forte, quero o melhor para o Palmeiras, e a presidente (Leila Pereira) quer o melhor para o Palmeiras também", disse, em entrevista ao GE após o jogo.

O capitão também reforçou que a renovação representa apenas a formalização de um compromisso que, segundo ele, já existe. "Isso é algo simbólico, um documento. Acho que assinar não muda nada. Tenho um compromisso muito grande e sou muito grato ao Palmeiras por tudo o que fez na minha vida e na minha família também. É só um protocolo. Não é problema", afirmou.

Com a vaga nas quartas de final, o Palmeiras agora aguarda a definição do confronto entre LDU e Mirassol para conhecer seu próximo adversário na Libertadores. O duelo de volta entre equatorianos e brasileiros será disputado nesta quinta-feira (20).

Antes de voltar a campo pelo torneio continental, porém, o Verdão tem compromisso pelo Brasileirão: enfrenta o Vasco neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 24ª rodada.