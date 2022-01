Perto de vender Alonso por R$ 45 milhões, Atlético-MG sonha com Godín para reposição

O Atlético-MG está perto de sacramentar a venda de Junior Alonso ao Krasnodar, da Rússia, no mercado da bola. Uma proposta de US$ 8 milhões (R$ 45,46 milhões na cotação atual) foi aceita pelos mineiros, que veem Diego Godín como possível reposição.

Os russos pagarão o valor à vista ao Galo, conforme apurado pela GOAL. A negociação já foi aprovada pelos mecenas, responsáveis por financiar a contratação do zagueiro paraguaio em julho de 2020, e também pelo departamento de futebol, liderado por Rodrigo Caetano. O novo comandante não deve ser consultado sobre a saída do atleta.

Em contrapartida, a diretoria já procura um substituto para a vaga do defensor. O uruguaio Diego Godín, atualmente no Cagliari, da Itália, é um nome que agrada. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

O defensor, que tem passagens por Atlético de Madrid, da Espanha, e Internazionale de Milão, também da Itália, já recebeu contato da diretoria do Galo sobre um possível retorno à América do Sul.

O Atlético-MG analisa as condições do negócio para contratar o experiente defensor, que completará 36 anos em 16 de fevereiro. Na atual temporada, ele participou de 12 dos 21 jogos do Cagliari e ainda deu uma assistência.

Além de Junior Alonso, que está prestes a ser negociado, o Galo conta com outros quatro zagueiros no elenco: Nathan Silva, Réver, Igor Rabello e Micael.