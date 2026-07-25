O Al-Nassr atravessa neste momento uma grave crise financeira, o que ameaça de forma evidente a sua atividade durante o atual período de transferências de verão.

O Al-Nassr ainda não fechou qualquer contratação no mercado de verão por causa dessa crise, apesar de ter chegado a acordo para contratar o médio português Samu Costa, do Real Mallorca, e nem sequer conseguiu resolver a renovação de contrato do seu jogador Abdulrahman Ghareeb.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou o motivo dessa crise, ao confirmar que as dívidas do Al-Nassr ultrapassam atualmente os 800 milhões de riais sauditas, resultantes das decisões financeiras tomadas ao longo da temporada passada.

O jornal esclareceu que o Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita, proprietário do Al-Nassr, decidiu enfrentar essa crise através de três vias, com o objetivo de preservar os valores financeiros, adeptos e de marketing do clube, e de evitar que essas dívidas dupliquem.

A primeira via passou por limitar alguns poderes financeiros da atual direção executiva, o que impede o clube de fechar quaisquer contratações no período atual.

O jornal apontou que o Al-Nassr não fechará qualquer nova contratação no atual mercado de verão, a menos que a direção executiva disponibilize liquidez a partir das receitas do clube.

Foi para isso que surgiu a segunda via, que consiste na contratação de empresas de consultoria financeira, comercial e jurídica, para aumentar as receitas comerciais, controlar as despesas e apresentar recomendações e soluções acompanhadas de um calendário, a fim de salvar o clube da sua difícil situação financeira.

Quanto à terceira e última via, esta consiste no estudo das propostas interessadas em adquirir o Al-Nassr, sendo que o Fundo Público de Investimentos tem em cima da mesa duas propostas sérias, mas prefere que a aquisição seja parcial.

Os adeptos do Al-Nassr esperam que a terceira solução surja o mais rapidamente possível, seguindo o exemplo do vizinho e rival tradicional Al-Hilal, adquirido pela Kingdom Holding Company, propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, em abril passado.