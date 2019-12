Perrella promete desmanche no Cruzeiro; Fred deve encabeçar a lista

O dirigente lembrou que o clube mineiro, rebaixado para a Série B, não terá condições de arcar com os altos salários

O vive o pior momento de sua história: rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez, neste domingo (08), após derrota por 2 a 0 para o , com cerca de R$ 700 milhões em dívidas e, como acontece a partir desta temporada com as equipes que caem no Brasileirão, não receberá dinheiro das cotas de TV.

Exatamente por isso, é possível imaginar um 2020 dos mais difíceis para a , que possui um elenco recheado com jogadores que, um ano antes, estavam entre os mais cobiçados do . Mas diante de tal situação, o executivo de futebol Zezé Perrella já prometeu um desmanche no elenco.

“O que aconteceu no Cruzeiro de uns anos para cá, tinha que acontecer o que aconteceu hoje. Foram muito temerárias as coisas que aconteceram aqui (...) Não pensaram nas consequências e isso tem um preço. E a conta chegou”.

“Nós temos que fazer uma reestruturação grande, grande”, disse após comparar o rebaixamento com a morte de seus pais. “Não vou dizer que vamos dispensar, este, aquele, porque a maioria dos jogadores têm contrato em vigor. Mas se nós estamos com dificuldades de pagar estes salários astronômicos na primeira divisão, imagina na segunda”.

“É hora de todo mundo entender que o Cruzeiro não tem condição de bancar isso. Vou ter que conversar com aquelas pessoas com salário fora da realidade do Cruzeiro para tentar alguma coisa. Para a gente tentar recomeçar dentro da realidade”, explicou.

Na equipe do Cruzeiro, Fred é quem recebe os maiores vencimentos registrados na CLT. Vale lembrar que Thiago Neves, outro que antes havia sido protagonista de forma positiva, foi afastado do clube na reta final do campeonato por causa de seu comportamento.