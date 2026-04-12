Perr Schuurs estava de acordo com um grande clube europeu: “Eu tinha dificuldade em olhar para eles”

Perr Schuurs já havia chegado a um acordo pessoal com o Inter devido à sua lesão crônica no joelho, conforme revelou o zagueiro, que vem sofrendo com o problema, na manhã de domingo no programa Goedemorgen Eredivisie. Por causa da lesão, a transferência acabou não se concretizando.

Schuurs, hoje com 26 anos, teve um início fulgurante na Série A e, após uma excelente temporada no Torino, clube que tirou o jogador de Limburgo do Ajax, ele apareceu no radar do Inter.

“Eu já tinha chegado a um acordo com o Inter”, relembra ele. “Mas logo depois me lesionei. O que mais me incomodou foi não ter dado esse passo”, conta o zagueiro em recuperação com franqueza. “Joguei dez meses no Torino e passei por momentos fantásticos lá.”

“Eu estava no auge da minha carreira, e é nesse momento que você quer dar esse passo. O Inter foi campeão no ano seguinte e chegou à final da Liga dos Campeões. São coisas que você quer viver.”

“No início, isso foi realmente o mais difícil”, admite Schuurs com franqueza. “Ficava triste ao ver o Inter, porque eu já tinha um acordo. O Stefan de Vrij também está lá, ele seria, em princípio, meu mentor. Era um plano bonito. Então, quando tudo desmorona, você sente isso por um tempo.”

Desde outubro de 2023, Schuurs não jogava mais. Agora, finalmente, há luz no fim do túnel. Seu processo de reabilitação está quase no fim e ele ainda não tem do que reclamar em termos de interesse.

O zagueiro, que está sem contrato, pode assim voltar a jogar na Série A na próxima temporada. Assim que estiver em forma, ele voltará a treinar com o Torino. Além disso, há mais três clubes interessados. “São o Udinese, o Genoa e a Fiorentina”, disse Schuurs. “Eles pediram informações sobre a minha situação.”