Permanência condicional salva Infantino da guilhotina da demissão; e a Fifa entra no túnel da "guerra civil"

Ao que tudo indica, a tentativa de derrubar Gianni Infantino do trono da Fifa fracassou, mas o pior ainda está por vir. Poucas semanas depois de seus adversários acreditarem que estavam a um passo de derrubá-lo, todos os indicadores apontam para que o suíço permaneça no cargo, enquanto o futebol mundial caminha para uma guerra fria e quente sem precedentes em torno dos poderes e da influência do presidente.

Talvez a batalha para forçar a renúncia de Infantino tenha chegado ao fim, mas a verdadeira guerra sobre a extensão de seus poderes acaba de começar.

Da batalha pela sucessão à guerra pelos poderes

Segundo revelou a agência "Reuters", citando figuras de destaque do mundo do futebol, a crise desencadeada por Infantino com o plano de vender 20% dos direitos comerciais da Fifa a investidores, do qual mais tarde recuou, deixou de ser uma questão de "quem o sucede" para se tornar uma questão de "como ele vai continuar".

A Fifa tem agora diante de si dois cenários, sem um terceiro possível:

Primeiro cenário: um acordo histórico. Ele prevê a permanência de Infantino na presidência, mas com a retirada de grande parte de seus poderes concentrados, e a criação de um órgão ou de uma nova estrutura de governança que reduza a influência do presidente. É o que um alto executivo da Fifa considera o "mínimo" para lhe dar espaço de permanecer.

Segundo cenário: uma longa guerra de desgaste. É a mais perigosa, na qual os clubes, as confederações continentais, os representantes dos jogadores e as federações nacionais entram em confronto aberto com a Fifa, contestando tudo: do Mundial de Clubes e das distribuições financeiras até o calendário das partidas internacionais e as decisões de expansão comercial.

Um alto executivo declarou à agência Reuters: "Está claro agora que ele permanece no cargo. A guerra fria e quente é um problema real para a Fifa e para o futebol mundial".

Já um veterano dirigente esportivo internacional, que passou décadas trabalhando com órgãos administrativos, foi ainda mais longe, descrevendo a situação como "uma guerra civil dentro do órgão administrativo, algo de que não me recordo em nenhum órgão esportivo antes. É algo sem precedentes". E questionou: "Ele ficará incapacitado de exercer suas funções?".

Dois outros dirigentes do futebol confirmaram de forma independente à Reuters esse cenário catastrófico, apontando que a oposição não chegará necessariamente a uma ruptura formal, mas a uma obstrução sistemática de toda grande iniciativa presidencial.

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"A confiança que ele destruiu não voltará"

A tentativa de Infantino de virar a página não conseguiu reparar a fratura. Em uma mensagem ao conselho da Fifa e aos presidentes das 211 federações, ele propôs encarregar uma entidade externa independente de uma revisão abrangente do marco de governança, e realizar amplas consultas sobre o fortalecimento do processo de tomada de decisão. Mas a resposta europeia foi dura e imediata.

O presidente da União Europeia de Futebol, Aleksander Ceferin, disse, em discurso gravado diante da cúpula do futebol português, sem citar Infantino pelo nome: "O projeto que abalou a unidade do futebol mundial pode ser cancelado, mas a confiança que ele destruiu não voltará".

E acrescentou: "A confiança em nosso esporte se apoia em três pilares: a unidade, a transparência e uma governança que sirva a todos, e não a uma minoria. O futebol não está à venda".

O projeto de venda dos direitos comerciais, incluindo os direitos da Copa do Mundo, havia sido abandonado em julho passado após feroz oposição da Uefa, da Confederação Asiática e da Concacaf.

E é aí que reside o paradoxo histórico: as reformas que se seguiram à queda de Sepp Blatter tinham originalmente o objetivo de reduzir os poderes concentrados nas mãos do presidente, e hoje o conflito volta a girar em torno do mesmo ponto.

Como Infantino reconstrói seu império?

Há um motivo que levou os adversários de Infantino a acreditar que perderam sua oportunidade de ouro. O homem, de 56 anos, começou de fato a reconstruir suas alianças em preparação para as eleições de março de 2027.

Infantino dispõe de uma série de oportunidades nos próximos meses para se encontrar com os líderes das federações nacionais em torneios e congressos continentais, especialmente na África, um continente que representa um bloco eleitoral decisivo.

Um presidente de federação nacional que falou à Reuters sob condição de anonimato considera que Infantino aproveitará esses encontros para manter o apoio, prevendo que algumas federações que se opuseram a ele se tornem menos hostis caso seja reeleito, pois "não faz sentido quatro anos de confronto permanente".

Nesse contexto, ganha destaque uma perigosa carta política, revelada por uma proposta conjunta de Ceferin e do presidente da Concacaf, Victor Montagliani, que prevê a distribuição de pelo menos 10 milhões de dólares das reservas da Fifa para cada uma das 211 federações durante o próximo ciclo financeiro.

Para muitas das pequenas federações que dependem totalmente do financiamento da Fifa, essas quantias podem provocar um salto qualitativo, e podem ser a própria arma que Infantino usará para comprar novas lealdades e garantir sua permanência, ainda que seja um presidente sem poderes.

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