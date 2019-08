Perisic é emprestado ao Bayern, interessado também em Philippe Coutinho

Depois de quatro anos com a Inter, croata volta à Bundesliga; o clube de Munique ainda cogita a contratação do meia brasileiro

Ivan Perisic é o novo ponta do de Munique. Emprestado por um ano com opção de compra ao final da temporada, ele chega para brigar pela posição com Serge Gnabry e Kingsley Coman no time da Allianz Arena.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Aos 30 anos, o ponta volta a , onde já defendeu e e foi campeão do principal torneio alemão com clube aurinegro. “Estou muito feliz em voltar a ”, disse Perisic ao site oficial do Bayern.

A posição de ponta é considerada como "carente", pelo clube alemão, que perdeu Arjen Robben e Franck Ribéry no final da última temporada. O holandês se aposentou, já o francês não quis renovar com o Bayern e, aos 36 anos, ainda busca uma nova equipe.

Mais artigos abaixo

O croata, que fez parte da histórica campanha de seu país na de 2018, veio como alternativa a Leroy Sané. O atacante do interessava aos bávaros, mas o jogador sofreu uma grave lesão no joelho, o que fez o clube recuar.

Segundo apurações da Goal, o Bayern ainda pode trazer outro jogador para brigar pela posição: Philippe Coutinho. O time alemão é o favorito hoje para ficar com o meia brasileiro. Apesar da vontade do vendê-lo, não está descartado um empréstimo gratuito com opção de compra.